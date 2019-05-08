Дурник, чи що? Російський актор хотів перетнути кордон України і зганьбився

Андрій Мерзлікін вирішив "потролити" українців, але став посміховиськом в мережі
Російський актор Андрій Мерзлікін вирішив незаконно перетнути кордон України. Зробив, правда, заборонений в нашій країні артист, це в дивний спосіб - він пробіг туди і назад через рапсове поле в Молдові. Відео актор опублікував у своєму Instagram-акаунті.
"Ми в Молдавії. Кордон України на горизонті. В'їзд для мене заборонений (чомусь!), і я вирішив скористатися моментом і спробувати наблизиться до бажання обійняти друзів з України!" - написав зірка фільму "Бумер" і серіалу "Штрафбат".
Андрій Мерзлікін побіг по полю
Багато підписників вважають вчинок актора, м'яко кажучи, дивним.
Скріншот коментарів
Деякі користувачі, коментуючи "забіг" Мерзлікіна, висміюють фейки російської пропаганди.
"Біг по замінованому полю, під ураганним вогнем українських карателів, через колючий дріт, встановив на окупованій х*хлами споконвічно російській території вимпел триколора і крізь пекло і полум'я прорвався назад... Ось це круть була б", - іронічно написав один юзер.
Раніше у Києві накинулися на провокатора, який йшов по місту і по телефону розповідав своєму співбесіднику, що "це хохл*та, російське місто".
Нагадаємо, у Рівному чоловік у футболці з написом From Russia With Love влаштував бійку з водієм через те, що той зробив йому зауваження.