Думал просто ушиб: львовянину из ребра заново сформировали палец, потерянный из-за опухоли

Во Львове хирурги заново сформировали 24-летнему пациенту палец руки, использовав в качестве костного импланта для фаланги материал из ребра самого молодого человека.

Об этом передали в пресс-службе Львовского городского совета.

Львовянин Назар обратился к врачам с жалобами на жуткую боль в области безымянного пальца левой руки. Парень 4 года назад травмировал кисть, играя в футбол, и долгое время не обращался за медицинской помощью, так как думал, что это простой ушиб.

Однако боль не проходила, к тому же парень чувствовал покалывание. Тем не менее он еще долго занимался самолечением, применяя согревающие мази и стягивающие бинты.

"Последние несколько месяцев от постоянной мучительной боли уже ничего не спасало. Только тогда Назар обратился к врачам", - говорится в сообщении.

Специалисты шокировали молодого человека диагнозом - оказалось, что у пациента остеохондрома, то есть доброкачественная опухоль кости.

Врачи в больнице святого Пантелеймона отметили, что ее нужно срочно удалять, а операцию медики провели в 2 этапа: сначала удалили новообразование, а биоматериал отправили на гистологическое исследование, и после этого провели реконструктивную операцию.

Так как большой объем поражения кости угрожал сохранности самого пальца, для восполнения дефекта костной полости, возникшей после устранения опухоли, врачи взяли часть ребра самого пациента. Из него сформировали имплант.

Чтобы кость зафиксировалась в правильном положении при проведении операции по реконструкции фаланги, на заново сформированный палец наложили гипс.

Львовские хирурги для реконструкции пальца пациента использовали костный имплант из ребра (фото: city-adm.lviv.ua)

После успешных операций Назар все еще посещает больницу для перевязок. Гипс должны снять через 4 недели. А далее парня ожидает реабилитация в течение полугода.

"Пациент благодарен врачам, сохранившим ему палец. И теперь настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за медицинской помощью", - добавили в горсовете.

Во Львове хирурги реконструировали палец из ребра пациента (фото: city-adm.lviv.ua)