Перша британка з COVID-19 розповіла про хворобу: вже пів року відчуваю наслідки

У Великій Британії 51-річна Джоан Роджерс інфікувалося коронавірусом задовго до того, як в її країні виявили перших офіційних хворих на COVID-19. На той момент медики вважали, що у пацієнтки пневмонія з ускладненнями.

Про це Джоанн Роджерс розповіла в інтерв'ю виданню Mirror Online.

Жінка з міста Колчестер, графство Ессекс пригадує, що відчула перше нездужання наприкінці січня 2020 року. Спершу її симптоми нагадували звичайний грип, але незабаром стан здоров'я Джоан погіршився. Тоді британку й ушпиталили до лікарні.

Потрапивши до медзакладу, їй діагностували пневмонію, перевели до реанімації. Британка не могла самостійно дихати і її під'єднали до апарату ШВЛ.

Втім, лікарі були переконані, що у пацієнтки не коронавірус, тест їй не робили і лікували у неї пневмонію. Річ у тім, що медики вважали, що жінка є поза групою ризику, бо за кордоном не була.

20-річна донька Роджерс пригадує, що лікарі надавали її матері допомогу наосліп. Вони навіть говорили дівчині: "Не думаємо, що твоя мама виживе".

Але вже після одужання Джоан вирішила сама перевіритися і здала тест на антитіла до COVID-19. І як виявилося, вона має імунітет до недуги, тобто перехворіла коронавірусом.

Зараз, хоч і минуло понад пів року, Роджерс досі відчуває наслідки перенесеного коронавірусу. Жінка каже, що у неї сильна слабкість у тілі і постійний біль у м'язах.

Разом із тим ЗМІ пише, що першою хворою COVID-19 у Великій Британії, імовірно, є саме 51-річна Джоан Роджерс. Це підтвердив і професор Університетського коледжу в Лондоні Франсуа Балу.

"Я думаю, це був найперший задокументований випадок зараження COVID-19 у Великій Британії. Цілком розумно вважати, що вірус поширювався в січні", - висловився Франсуа Балу.

Нагадаємо, як повідомлялося, у Китаї перший випадок коронавірусу був виявлений ще 11 грудня, хоч влада заявила офіційно про лише 31 грудня. Нульовим пацієнтом, у якого діагностували коронавірус вперше, виявилася жінка на прізвище Вей - продавчиня живих креветок з ринку "Хунань".

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