Думали, что опухоль: в Ровенской области из кожи пациента достали большого гельминта

Детали

По словам пациента, сначала он заметил небольшую опухоль на голове, которая ему совсем не мешала: ни зуда, жжения, боли или аллергической реакции не было.

Однако через три месяца новообразование покраснело, и он обратился к врачу.

После обследования и хирургического вмешательства из-под кожи мужчины изъяли взрослую самку нематоды Dirofilaria repens длиной 9 см, которая была живой и активно двигалась.

Специалисты говорят, что это уже третий случай подкожного дирофиляриоза подряд. В Ровенской области проводится комплексное эпидемиологическое обследование в очаге заболевания.

Это 48-й случай местного подкожного дирофиляриоза в Ровенской области с 2005 года, времени его первой фиксации среди людей. Случаи этого заболевания регистрируем ежегодно и прогнозируем в дальнейшем, ведь риск возникновения и распространения его среди населения достаточно велик.

Способствует этому высокая заболеваемость дирофиляриозом среди собак, кошек и диких мясоедных животных, которые являются источником инфекции, широкий видовой спектр насекомых - специфических переносчиков этой инвазии (кровососущие комары всех видов, мошки, блохи, слепни и клещи), а также отсутствие специфической профилактики среди людей

Что делать для профилактики

Для профилактики специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций: