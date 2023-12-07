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Думали, что опухоль: в Ровенской области из кожи пациента достали большого гельминта

В Ровенской области врачи вытащили из-под кожи пациента гельминта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровенской области врачи извлекли из-под кожи пациента 9-сантиметрового гельминта дирофилярию. Он переносится комарами и другими насекомыми. Известно, что это уже третий случай за этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней.

Детали

По словам пациента, сначала он заметил небольшую опухоль на голове, которая ему совсем не мешала: ни зуда, жжения, боли или аллергической реакции не было.

Однако через три месяца новообразование покраснело, и он обратился к врачу.

После обследования и хирургического вмешательства из-под кожи мужчины изъяли взрослую самку нематоды Dirofilaria repens длиной 9 см, которая была живой и активно двигалась.

Специалисты говорят, что это уже третий случай подкожного дирофиляриоза подряд. В Ровенской области проводится комплексное эпидемиологическое обследование в очаге заболевания.

Это 48-й случай местного подкожного дирофиляриоза в Ровенской области с 2005 года, времени его первой фиксации среди людей. Случаи этого заболевания регистрируем ежегодно и прогнозируем в дальнейшем, ведь риск возникновения и распространения его среди населения достаточно велик.

Способствует этому высокая заболеваемость дирофиляриозом среди собак, кошек и диких мясоедных животных, которые являются источником инфекции, широкий видовой спектр насекомых - специфических переносчиков этой инвазии (кровососущие комары всех видов, мошки, блохи, слепни и клещи), а также отсутствие специфической профилактики среди людей

Что делать для профилактики

Для профилактики специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • проводите своевременную дегельминтизацию животных и защиту от укусов кровососущих насекомых в любое время года
  • помните, активность некоторых членистоногих даже зимой не уменьшается, а циркуляция микрофилярий среди комаров установлена и подтверждена
  • позаботьтесь об антимоскитных сетках, в том числе и на выходы вентиляционных каналов зимой
  • предотвратите выплод комаров в своих домах и с радостным настроением и спокойствием в душе ожидайте победного для нашей страны года

Ранее мы сообщали, что во Львове редкие гельминты почти уничтожили печень женщине.

Также читайте, что в Луцке мужчина из кожи на животе достали огромного паразита.

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