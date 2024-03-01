Думали, что опухоль: во Львовской области в глазу мужчины обнаружили огромного паразита

Как обнаружили

В конце января мужчина заметил, что набухло веко левого глаза. Неприятные ощущения заставили его обратиться в одну из офтальмологических клиник Львова.

Там назначили лечение по поводу острого дакриоцистита - воспалительного процесса слезного мешка глаза.

Однако лечение не помогло и мужчина снова обратился к врачам. Теперь уже после томографического обследования заподозрили новообразование и назначили операцию. Во время оперативного вмешательства вместо опухоли был обнаружен гельминт длиной 11 см.

Как возбудитель попадает в организм человека

Дирофиляриоз - это тканевый зоонозный гельминтоз. Заболевания с тяжелыми поражениями всех систем организма как людей, так и животных. У человека обычно развивается подкожный дирофиляриоз.

Основными источниками дирофиляриоза являются собаки, кошки, волки, лисы, бобры, пресмыкающиеся. Однако непосредственно от собак и кошек человек не заражается. Возбудитель ей передается при укусе инфицированных комаров, клещей, блох, насосавшихся крови зараженного животного.

Врачи говорят, что в человеческом организме личинки паразита растут медленно. Обычно одна особь способна мигрировать на расстояние до 30 см в сутки. Максимальный срок жизни этого гельминта в организме хозяина - 2 года.

В группу риска попадают, прежде всего, люди, проживающие вблизи рек и болот, туристы, лица, работающие в лесном и рыболовном хозяйстве.

Инкубационный период может занять от одного месяца до 2-х лет.

Признаки дирофиляриоза

Проявляется дирофиляриоз либо подкожными узлами, либо во многих случаях болезнь протекает бессимптомно.

При поражении глаза возникают узлы под кожей век. Прежде всего при заболевании в месте локализации опухоли человек ощущает зуд и изжогу разной интенсивности.

Характерным признаком также миграция ест гельминта под кожей, когда человек может испытывать передвижение или уплотнение опухоли.

Иногда больные жалуются на головные боли, тошноту, слабость, повышение температуры тела, сильную боль в месте локализации гельминта.

Диагностируют дирофиляриоз при исследовании паразита после его извлечения из организма больного.

Как можно предупредить дирофиляриоз: