"Думали, что там безопаснее": украинка рассказала о родителях, которых убила РФ во Львовской области

В ночь на 9 марта оккупанты нанесли ракетный удар по селу Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. В результате погибли 5 человек, среди них супруги, переехавшие в село из города, ведь думали, что там им будет безопаснее.

Детали гибели

Ольга рассказала, что пришла во двор родительского дома, чтобы собрать их вещи. Вместе с супругами погиб также их зять, муж сестры Ольги.

Она вспомнила о событиях той страшной ночи, когда ее мама, папа и зять погибли.

"Я проснулась от взрыва, а потом через несколько минут - 10, 15, может 20 минут, не знаю... У меня сестра есть, ее муж тоже погиб, он был здесь... Сестра, позвонила и сказала, что из полиции позвонили по телефону и сказали, что нет пол дома. А когда я приехала сюда, они разбирали завалы и я видела своих родителей" - рассказывает Ольга.

Ольга рассказала, как погибли ее родители (скриншот)

Собаки ищут хозяев

Щемящее фото собаки, которая лежала на руинах дома и ждала хозяев, было сделано именно во дворе родителей Ольги.

"Это собака моих мамы и папы. У нее была проколота шея. Но ей уже сняли эту цепь и она лежит на том одеяле, что мои мама и папа там спали, укрывались", - сказала она.

Собака лежит на развалинах дома (t.me/suspilnelviv)

Эта собака и еще один любимец семьи по соседству - это все, кто выжил в результате обстрела в двух домах. Один из них постоянно бегает по дороге и забегает во двор с надеждой увидеть своих хозяев.

Собака ищет своих хозяев (скриншот)