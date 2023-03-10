"Думали, что там безопаснее": украинка рассказала о родителях, которых убила РФ во Львовской области
В ночь на 9 марта оккупанты нанесли ракетный удар по селу Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. В результате погибли 5 человек, среди них супруги, переехавшие в село из города, ведь думали, что там им будет безопаснее.
Об этом рассказала дочь погибших местному телеканалу NTA.
Детали гибели
Ольга рассказала, что пришла во двор родительского дома, чтобы собрать их вещи. Вместе с супругами погиб также их зять, муж сестры Ольги.
Она вспомнила о событиях той страшной ночи, когда ее мама, папа и зять погибли.
"Я проснулась от взрыва, а потом через несколько минут - 10, 15, может 20 минут, не знаю... У меня сестра есть, ее муж тоже погиб, он был здесь... Сестра, позвонила и сказала, что из полиции позвонили по телефону и сказали, что нет пол дома. А когда я приехала сюда, они разбирали завалы и я видела своих родителей" - рассказывает Ольга.
Ольга рассказала, как погибли ее родители (скриншот)
Собаки ищут хозяев
Щемящее фото собаки, которая лежала на руинах дома и ждала хозяев, было сделано именно во дворе родителей Ольги.
"Это собака моих мамы и папы. У нее была проколота шея. Но ей уже сняли эту цепь и она лежит на том одеяле, что мои мама и папа там спали, укрывались", - сказала она.
Собака лежит на развалинах дома (t.me/suspilnelviv)
Эта собака и еще один любимец семьи по соседству - это все, кто выжил в результате обстрела в двух домах. Один из них постоянно бегает по дороге и забегает во двор с надеждой увидеть своих хозяев.
Собака ищет своих хозяев (скриншот)
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