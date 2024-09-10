"Думала о самоубийстве". Звезда "Жіночого лікаря" рассказала о беременности в 17 лет

Дело в том, что будущая звезда театра и кино после поступления в институт узнала, что беременна. Тогда эта новость показалась ей катастрофой, поэтому она начала задумываться о том, чтобы сделать аборт и даже покончить жизнь самоубийством.

"Когда это случилось со мной, я была совсем еще ребенок, всего 17 лет. Я впервые влюбилась - и тут беременность! Я долго не рассказывала родителям, мне было стыдно. Это был первый курс института. Все только начиналось, а отовсюду звучало, что это конец. Даже думала о самоубийстве", - разоткровенничалась Левченко.

Надежда Левченко в сценическом образе (фото: instagram.com/nakabuuuu)

Однако к врачу она обратилась аж на 23-й недели беременности, когда делать аборт уже было поздно.

"Меня осмотрели, поставили на учет, и я ей сказала, что хочу сделать аборт. На что врач ответила, что на таком сроке нельзя. Я просила ее это сделать, иначе отец меня убьет. До сих пор помню те слова: "Ребенок, подумай, что тебе дороже? То, что отец отругает, или то, что уничтожишь жизнь и будешь всегда об этом жалеть?", - поделилась своими воспоминаниями актриса.

Надежда Левченко родила сына в 18 лет и назвала его Данилой. Она продолжила получать образование, а с мальчиком помогла ее бабушка.

Надежда Левченко (фото: instagram.com/nakabuuuu)

"Моя бабушка - это мой ангел. Она сидела с Данилой, без ее помощи я не смогла бы этого сделать", - отметила артистка.

Сейчас сыну актрисы 21 год, и она ни секунды не пожалела о своем решении оставить ребенка. Раннее материнство не помешало ей закончить институт и сделать карьеру.