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"Думала о самоубийстве". Звезда "Жіночого лікаря" рассказала о беременности в 17 лет

Надежда Левченко (фото: instagram.com/nakabuuuu)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Надежда Левченко, которая сыграла роль врача УЗД в сериале "Жіночий лікар. Нове життя 2", призналась, что задумывалась о самоубийстве в 17 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки изданию OBOZ.UA.

Дело в том, что будущая звезда театра и кино после поступления в институт узнала, что беременна. Тогда эта новость показалась ей катастрофой, поэтому она начала задумываться о том, чтобы сделать аборт и даже покончить жизнь самоубийством.

"Когда это случилось со мной, я была совсем еще ребенок, всего 17 лет. Я впервые влюбилась - и тут беременность! Я долго не рассказывала родителям, мне было стыдно. Это был первый курс института. Все только начиналось, а отовсюду звучало, что это конец. Даже думала о самоубийстве", - разоткровенничалась Левченко.

Надежда Левченко в сценическом образе (фото: instagram.com/nakabuuuu)

Однако к врачу она обратилась аж на 23-й недели беременности, когда делать аборт уже было поздно.

"Меня осмотрели, поставили на учет, и я ей сказала, что хочу сделать аборт. На что врач ответила, что на таком сроке нельзя. Я просила ее это сделать, иначе отец меня убьет. До сих пор помню те слова: "Ребенок, подумай, что тебе дороже? То, что отец отругает, или то, что уничтожишь жизнь и будешь всегда об этом жалеть?", - поделилась своими воспоминаниями актриса.

Надежда Левченко родила сына в 18 лет и назвала его Данилой. Она продолжила получать образование, а с мальчиком помогла ее бабушка.

Надежда Левченко (фото: instagram.com/nakabuuuu)

"Моя бабушка - это мой ангел. Она сидела с Данилой, без ее помощи я не смогла бы этого сделать", - отметила артистка.

Сейчас сыну актрисы 21 год, и она ни секунды не пожалела о своем решении оставить ребенка. Раннее материнство не помешало ей закончить институт и сделать карьеру.

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