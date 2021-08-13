Дух смерті витає в повітрі: так сьогодні виглядає знаменитий київський м'ясокомбінат (фото)

Як зараз виглядає Дарницький м'ясокомбінат у Києві

"Дарницька бійня. Дуже атмосферне місце, що загубилося серед Лівобережної промзони. Підприємство давно покинуте, але зловісний дух смерті прямо таки витає в повітрі. Я не вегетаріанець, але все ж в таких місцях уява жваво малює картини масового вбивства", - пише киянин.

Він зазначив, що старожили Дарниці ще пам'ятають, як у ці цехи гнали корів просто вулицями на забій. Пізніше тварин стали возити на машинах. Якось вантажівка з биками перекинулася в районі Ленінградки. Збожеволіла худоба кинулася по дворах, і для їх вилову залучали міліцію…

"Сьогодні тут тихо і порожньо. Ми пройшлися по величезних цехах вже в сутінковий час, максимально занурюючись в атмосферу старих-добрих кіножахів з дитинства. Однак якщо відкинути всю ліричну мішуру постає питання - хіба ми стали їсти менше м'яса? Чому таке грандіозне підприємство як Дарницький м'ясокомбінат, з майже столітньою історією, стоїть у руїнах?"- задається питанням блогер.

Ось так виглядає Дарницький м'ясокомбінат у Києві (фото: facebook.com/barzya)

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