В дубайском шоколаде обнаружили ядовитые вещества, которые приводят к онкологии

В популярном сейчас во всем мире лакомстве - дубайском шоколаде обнаружили ядовитые вещества. Независимая экспертиза Stiftung Warentest обнаружила в этом лакомстве потенциально канцерогенные соединения.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пишет Der Spiegel .

Что выяснили эксперты о дубайском шоколаде?

Специалисты потребительской организации Stiftung Warentest приобрели шесть различных плиток дубайского шоколада в странах Европы и отправили их на лабораторный анализ. Исследования показали, что некоторые образцы не соответствуют заявленному качеству, а в двух из них обнаружили опасные примеси.

"Цены на шоколад колебались от 7 до 25 евро за 100 граммов. Четыре из шести продуктов имели проблемы с маркировкой - отсутствие полного списка ингредиентов или неполная информация о питательной ценности. Некоторые производители также не предоставили важные указания для аллергиков", - сообщили в Stiftung Warentest.

Кроме этого, в двух образцах найдены 3-монохлорпропандиол и глицидиловый эфир - вещества, которые часто встречаются в продуктах, изготовленных на основе рафинированного пальмового масла, и считаются потенциально канцерогенными.

Особенно шокирующим стал результат проверки шоколада бренда Le Damas, в котором был зафиксирован повышенный уровень афлатоксинов - опасных веществ, образующихся в фисташках под воздействием плесени. Эти токсины могут провоцировать серьезные заболевания, в частности рак печени.

Есть ли опасность для здоровья?

В Stiftung Warentest отмечают, что разовое употребление такого шоколада вряд ли нанесет вред здоровью. Однако, регулярное потребление продуктов с канцерогенами может повысить риски развития онкологических заболеваний.

"Такие выводы противоречат заявленному производителями качеству и стандартам премиального шоколада", - отмечают эксперты.

Скандал с дубайским шоколадом вызвал широкий резонанс в Европе. Потребители возмущены тем, что продукция, которая позиционируется как эксклюзивная и высококачественная, может содержать вредные вещества. Регуляторы нескольких стран уже заявили о возможном пересмотре требований к импорту этих сладостей.

Пока производитель не комментировал ситуацию. Отметим, что это лакомство - премиального класса. Например, в Украине цена за плитку дубайского шоколада весом 100 граммов стартует от 450 гривен.

Цена дубайского шоколада в Украине (Скриншот)

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