ДТП з українцями у Польщі: рідні самі знайшли доньку в лікарні у комі

"Анастасія 5 березня в одинадцять вечора сіла в автобус в Кракові. Подзвонила мамі і повідомила, що вже в автобусі їде додому. 23:16 – це той час, коли вона в останній раз заходила в месенджер. В 9 ранку наступного дня Анастасія повинна була бути в Хмельницькому. Вже після обіду до мене зателефонувала мама і каже, що, мабуть, щось не так, тому що з Анастасією немає зв'язку, хоча дочка вже повинна бути вдома", – розповіла колишня колега Анастасії Альбіна Гуменюк.

Рідні подивилися маршрут автобуса, який виїхав з Познані, і зрозуміли, що він їхав через Краків.

Тому дівчина з великою ймовірністю могла сісти саме в нього. У консульстві підтвердили, що Анастасія купила квиток на цей автобус.

"Ми зателефонували в консульство, і там підтвердили, що Анастасія була серед тих, хто купував квиток на цей автобус. Там вказується прізвище пасажира, адже перетинається кордон. Консул сказав, що не знає, в якій вона лікарні, тому що евакуювали десятки постраждалих людей і розвозили в різні госпіталі. На той момент ще не було повністю зібраної інформації, хто і в якій лікарні перебуває. Говорив, що під час аварії речі поразкидалися, і не всі пасажири тримали при собі документи... Тому на той момент зрозуміти, хто є хто, було важко", – розповіла Альбіна.

Рідні зайнялися пошуком Насті і виявилося, що вона знаходиться в комі в одній з лікарень Перемишля.

"У неї забинтоване обличчя. Вона в реанімації у комі, але жива. Тоді ж зателефонував консул і сказав, що все ж є ймовірність, що ця дівчина – Настя. Щоб її впізнати, сказали мамі терміново виїжджати до Польщі. О 11:20 сьогодні мама вже поїхала в Перемишль", - розповіла Альбіна.

Анастасія Кочеткова (фото: ye.ua)