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В ДТП вместе с сыном погибла известная журналистка Наталья Потеева

Наталья Потеева погибла в ДТП (фото: facebook.com/Наталья Потеева)
Автор: Василина Копытко

15 октября в ДТП в Винницкой области погибла редактор Украинского Радио Кропивницкого Наталья Потеева. В аварии также погиб ее старший сын, младший и муж находятся в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Суспільного".

Что известно о смертельном ДТП

Авария произошла около 19:30 в селе Высшая Крапивна Райгородской территориальной громады Гайсинского района. По предварительной информации следствия, 53-летний водитель легковушки из Кропивницкого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

В ДТП вместе с Наталией погиб ее 27-летний сын. Муж и младший 16-летний сын сейчас находятся в реанимации. Парня прооперировали, его состояние тяжелое.

В микроавтобусе ехали супруги из Умани Черкасской области. В настоящее время они госпитализированы в больницы с травмами.

В ДТП Наталья погибла со старшим сыном (фото: полиции Винницкой области)

Что известно о Наталье Потеевой

Наталья Потеева родилась в 1972 году в селе Буштыно Тячевского района Закарпатской области. Получила образование в Кировоградском педагогическом университете имени Владимира Винниченко.

В 1994 году начала работать диктором редакции радиовещания Кировоградской областной телерадиокомпании. Позже стала продюсером программ радио Кропивницкого филиала "Суспільного" и продюсером информационных программ.

Наталья работала в прямоэфирных проектах Украинского Радио Кропивницкого "Радіодень", снимала тематические проекты.

Коллеги вспоминают Наталию как профессионала и хорошего руководителя, которая всегда понимала и поддерживала подчиненных.

Ранее мы писали о том, что 16 октября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием электросамоката.

Читайте также о том, что в Николаевской области столкнулись грузовик и микроавтобус.

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