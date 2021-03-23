ДТП у Польщі з українцями: загиблий водій сам виховував трьох дітей

ДТП з українським автобусом 22 березня

Аварія з автобусом, який їхав з Вроцлава в Чернівці, сталася близько опівночі. Він виїхав з дороги, наїхав на загороджувальні бар'єри та вилетів у кювет. За кермом перебував 23-річний українець і поліція встановила, що він був тверезий.

У салоні перебувало десять осіб – всі українці. Другий водій – загинув. П'ять людей отримали травми різної тяжкості. 23-річний водій, який був за кермом – в лікарні. Також у тяжкому стані 74-річна жінка. Її повинні перевезти з Перемишля у Жешув, щоб прооперувати.

Єдиний загиблий – батько трьох дітей

В аварії загинув 51-річний Петро Радиш із села Шубранець Чернівецької області. Він працював водієм давно. Після смерті дружини у нього на руках залишилося троє дітей. Наймолодшому синові зараз тільки 12 років.

"У мене є ще сестра і брат. Молодшому 12 років, тепер залишився не тільки без мами, яка давно померла, але і без батька", - розповіла старша дочка Євгенія Ластівка.

Вона додала, що батько давно працював водієм і регулярно перевозив людей, які працювали за кордоном. Ніколи раніше в аварії він не потрапляв.