ДТП з поліцією у Львові: суд ігнорує свідчення очевидців та відео з камер спостереження

Аварія сталася в серпні 2020 року. Службовий автомобіль поліції Renault на великій швидкості влетів у Mercedes. Удар був такої сили, що машину відкинуло на узбіччя і вона влетіла в продуктовий кіоск. Водій легкового автомобіля відбувся синцями, а його пасажирка потрапила з серйозними травмами в лікарню, де провела кілька тижнів.

Постраждав також і 21-річний сержант поліції, який був у службовому автомобілі. Його госпіталізували з травмами в лікарню.

Як пояснили патрульні, вони в той момент переслідували порушника. Але ні водій Mercedes, ні очевидці не бачили проблискових маячків і не чули сирен, які обов'язково повинні були бути в такій ситуації.

У суді першої інстанції потерпілий водій виграв справу і було встановлено, що він не порушував ПДР. Однак поліція подала на апеляцію і намагається зробити винним водія Mercedes.

ДТП потрапило на відео з реєстратора іншого автомобіля і там чітко видно момент зіткнення. Але експерту це відео не надали. Показання свідків враховувати також в суді не збираються.

У поліції Львівської області коментувати ситуацію відмовляються і посилаються на те, що слідство ще ведеться. Однак незалежний експерт після перегляду відео з аварією відразу сказав, що автомобіль поліції порушив ПДР і створив аварійну ситуацію.

Якщо суд не візьме до уваги докази та зробить винним водія Mercedes, то йому доведеться сплатити майже 1 мільйон гривень.

У Львівській області винуватцем ДТП поліція намагається зробити потерпілого