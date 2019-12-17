ru
ua

ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилася важлива інформація про постраждалих

Новини » Персони   

Микола Кулеба згадує той день, як страшний сон

Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП у Чабанах під Києвом 24 листопада. Старший син уповноваженого президента з прав дитини, Тимофій отримав дуже серйозні пошкодження, постраждав і молодший, 10-річний Єлисей, і сам омбудсмен.

47-річний Кулеба розповів, як почуває себе він сам, його сини, а також водій мікроавтобуса Volkswagen, що зіткнувся з Toyota Camry, за кермом якої був омбудсмен, пише Інтерфакс-Україна.

За словами уповноваженого президента, всі постраждалі почуваються значно краще, але на старшого сина чекає тривала реабілітація.

Водій мікроавтобуса, 21-річний Вадим, вже через тиждень зміг повернутися до роботи (хлопець отримав струс мозку).

Микола Кулеба з другим водієм Вадимом (колаж: РБК-Україна)

Молодший син Єлисей вже вдома, де продовжує відновлення. А старший, Тимофій, все ще в лікарні і потребує лікування.

"Лікарі кажуть, що незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація - це тривалий процес", - розповів Кулеба.

Сам же омбудсмен каже, що почувається набагато краще, але "пошкоджені ребра щодня нагадують про страшну подію" (Кулеба отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і перелом кількох ребер з двох сторін).

"Я навіть уявити не можу, як таке могло статися, враховуючи що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон", - підкреслив Кулеба

Нагадаємо, Микола Кулеба 24 листопада близько 14:00 грубо порушив ПДР, проїхавши поворот на червоне світло. Ні сам омбудсмен, ні його син не були пристебнуті, молодший був без автокрісла. Фатальна помилка водія призвела до страшного зіткнення.

Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика: добро завжди повертається (фото) Народний депутат заблокував машину пожежних в Одесі: у мережу потрапило відео
Читати всі новини