ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилася важлива інформація про постраждалих

Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП у Чабанах під Києвом 24 листопада. Старший син уповноваженого президента з прав дитини, Тимофій отримав дуже серйозні пошкодження, постраждав і молодший, 10-річний Єлисей, і сам омбудсмен.

47-річний Кулеба розповів, як почуває себе він сам, його сини, а також водій мікроавтобуса Volkswagen, що зіткнувся з Toyota Camry, за кермом якої був омбудсмен, пише Інтерфакс-Україна.

За словами уповноваженого президента, всі постраждалі почуваються значно краще, але на старшого сина чекає тривала реабілітація.

Водій мікроавтобуса, 21-річний Вадим, вже через тиждень зміг повернутися до роботи (хлопець отримав струс мозку).

Микола Кулеба з другим водієм Вадимом (колаж: РБК-Україна)

Молодший син Єлисей вже вдома, де продовжує відновлення. А старший, Тимофій, все ще в лікарні і потребує лікування.

"Лікарі кажуть, що незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація - це тривалий процес", - розповів Кулеба.

Сам же омбудсмен каже, що почувається набагато краще, але "пошкоджені ребра щодня нагадують про страшну подію" (Кулеба отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і перелом кількох ребер з двох сторін).

"Я навіть уявити не можу, як таке могло статися, враховуючи що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон", - підкреслив Кулеба

Нагадаємо, Микола Кулеба 24 листопада близько 14:00 грубо порушив ПДР, проїхавши поворот на червоне світло. Ні сам омбудсмен, ні його син не були пристебнуті, молодший був без автокрісла. Фатальна помилка водія призвела до страшного зіткнення.