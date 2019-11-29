ДТП з Кулебою і дітьми: з'явилася нова інформація про постраждалих (відео)

Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дитини, 24 листопада потрапив у страшну дорожньо-транспортну пригоду разом зі своїми синами. Toyota Camry, за кермом якої був омбудсмен зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen.

Нещодавно потерпілий з другого автомобіля, 21-річний Вадим, прийшов у палату до Миколи Кулеби в лікарні "Феофанія", щоб дізнатися про самопочуття омбудсмена і його дітей.

Хлопець розповів, що відвідав Кулебу з власної ініціативи, пише ТСН.

"Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю", - каже Вадим.

Молодий чоловік розповів, що отримав незначні пошкодження і вже через кілька днів зміг виписатися з Києво-Святошинської лікарні у Боярці, де проходив лікування.

Крім того, Вадим розповів, що Кулеба перед ним вибачився і надав матеріальну допомогу. Омбудсмен оплатив лікування другого водія, який отримав струс мозку і забої.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, ДТП сталася в Чабанах Київської області близько 14:00 у неділю, 24 листопада. Про стан дітей Миколи Кулеби відомо, що старший син Тимофій був введений в штучну кому, а 10-річний Єлисей показує хорошу динаміку одужання.