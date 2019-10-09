ДТП під Києвом: трагічно загинули сестри-близнюки (фото)

У селі Требухів Київській області автомобіль Audi 100 збив сестер-близнюків. Від отриманих травм жінки померли на місці. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Автомобіль їхав по дорозі і збив двох жінок-близнюків 1984 року народження, які переходили дорогу в недозволеному місці. Інцидент стався біля одного з житлових будинків.

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Автомобіль їхав на великій швидкості, і після удару жінки відлетіли на кілька метрів. При цьому в машині розбилося лобове скло. Загиблим було всього 35 років.

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Варто зазначити, що вчора ввечері також відбулося ДТП в місті Васильків Київської області. Там водій в стані алкогольного сп'яніння при виїзді з міста скоїв зіткнення з трактором, який їхав у попутному напрямку.

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Від сильного удару автомобіль перекинувся. Жінка, яка була поруч з водієм, отримала важкі травми. Зараз вона перебуває в реанімації Васильківської центральної районної лікарні.

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Крім того, вчора в Рокитнівському районі автомобіль в'їхав у сівалку. Інцидент стався на дорозі с. Савинці - с. Житні гори. Водій "ВАЗ" врізався у припаркований на узбіччі трактор з культиватором.

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Культиватор відкинуло на дорогу, а машину занесло у кювет. У водія автомобіля діагностували множинні переломи і забої. Чоловіка госпіталізували.