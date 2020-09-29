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ДТП у Києві біля Байкового кладовища: авто влетіло у натовп квіткарів (відео)

Автор: Анна Шиканова

У Києві автомобіль ВАЗ протаранив квіткові намети з вінками і продавцями біля кладовища

Біля Байкового кладовища сталася страшна ДТП. Автомобіль ВАЗ влетів у натовп продавців, які продають квіти біля входу на кладовище.

Як розповіли очевидці, аварія сталася на перетині вулиць Грінченка та Байкової. Автомобіль ВАЗ зіткнувся з іномаркою Nissan. Від удару ВАЗ вилетів на тротуар і просто зніс намети з квітами та продавцями. Відео інциденту розмістили на Instagram-сторінці "Магнолія ТВ".

В аварії, за попередньою інформацією, винен водій автомобіля ВАЗ. Нібито він не надав перевагу в русі машині, яка рухалася назустріч. Від удару іномарка залишилася на перехресті, а ВАЗ вилетів на намети з квітами та вінками, а також збив 18-річну дівчину. Далі машина за інерцією пролетіла ще декілька метрів і збила ще кілька наметів. Продавці з інших точок встигли відскочити в сторону.

Відомо, що в ДТП постраждали чотири людини, 18-річна дівчина і водій автомобіля Nissan були госпіталізовані. Пасажир автомобіля ВАЗ отримала травми – жінку затисло в салоні й рятувальникам довелося її витягати.

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ДТП біля Байкового кладовища (Фото: Магнолія ТВ)

Водій ВАЗ не постраждав, але перебуває в шоковому стані. Він повідомив, що не помітив іномарку, що їхала назустріч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві п'яний таксист влетів у стовп.

А також повідомляли про те, що в Одесі лихач протаранив припарковані автомобілі та налетів на пішохода.

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