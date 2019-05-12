ДТП у Києві: таксист зіштовхнувся із швидкою допомогою

У Києві на вулиці Гетьмана відбулося ДТП за участю автомобіля таксі та машини швидкої допомоги. На щастя, ніхто не травмувався. Про це йдеться в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Водії швидкої допомоги розповіли, коли в аварії потрапляють їхні автомобілі - керівництво починає за ними стежити. Це означає, що при будь-яких обставин їм не можна порушувати ПДР.

За всі порушення, які побачить "спеціальна людина", яка стежить за автомобілями, водіям загрожує штраф або навіть звільнення.

У Києві таксі зіткнулося з автомобілем швидкої допомоги (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

Хочу сказати, що і швидкі звикають літати по зустрічній смузі і на червоне. Згоден перевагу з увімкненим маячком мають, але проїжджати перехрестя на всіх порах або несподівано вискакувати на зустрічну смугу, дві суцільні перетинати і т. д. це неправильно;

А про те, що вам заборонено виїжджати на перехрестя, якщо ви чуєте сигнал наближення сирени, ви забули? Швидку обхаяли, а про себе забули? Сьогодні стоячи на перехресті я не починала рух, так як летіли 2 машини з звуковим сигналом і ось такий розумник, як ви мені сигналив ззаду типу їдь, чого чекаємо!

Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області священик збив жінку на переході і протягнув на капоті своєї машини кілька метрів.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом на дорозі між Яготином і селом Сотниковка депутат збив насмерть учасника АТО і його батька. П'яний водій Chevrolet Niva виїхав на зустрічну смугу і збив мотоцикл Jawa.