ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДТП в Києві: у страшній аварії загинула молода жінка-медик (фото)

STYLERЖиття    14.10.2019 - 12:36
ДТП в Києві: у страшній аварії загинула молода жінка-медик (фото)
ДТП у Києві зі швидкою допомогою (Фото:dtp.kiev.ua)

Під час ДТП молода фельдшерка намагалася врятувати важкохвору дитину

У Києві сталася страшна аварія за участю автомобіля швидкої допомоги, в якій загинула молода жінка. Вона їхала в автомобілі "швидкої" і намагалася врятувати дитину в момент ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook, аварія сталася на перетині бульвару Первова та проспекту Ватутіна. Автомобіль "Пежо", в якому була жінка з двома дітьми, зіткнувся з машиною "швидкої допомоги", яка везла дитину в лікарню.

"Попередньо, дівчина з двома дітьми на "Пежо" рухалася по вулиці Ватутіна в бік Троєщини на зелене світло. Швидка з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, швидка протаранила "Пежо" в лівий борт і перекинулася. Водій швидкої допомоги сильно вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Ще два медика в критичному стані були госпіталізовані, дитина в стані середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Пасажири автомобіля "Пежо" також постраждали і були госпіталізовані.

Як повідомили очевидці трагедії, водій швидкої допомоги включив сирену, яка сигналізувала іншим водіям про те, що автомобіль треба пропустити, буквально за кілька секунд до зіткнення.

Як стало відомо пізніше, у ДТП загинув ще один чоловік – 23-річна фельдшер, яка ціною свого власного життя намагалася врятувати важкохвору дитину, яку везли в лікарню.

ДТП в Києві: у страшній аварії загинула молода жінка-медик (фото)

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У соціальних мережах користувачі висловили слова співчуття і підтримки сім'ї загиблого медика.

У Києві перекинулася машина швидкої допомоги: відео події Під Києвом насмерть збили двох сестер: винуватця ДТП не взяли під варту
Новини України ДТПавария
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся