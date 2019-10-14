ДТП в Києві: у страшній аварії загинула молода жінка-медик (фото)

ДТП у Києві зі швидкою допомогою (Фото:dtp.kiev.ua)

Під час ДТП молода фельдшерка намагалася врятувати важкохвору дитину

У Києві сталася страшна аварія за участю автомобіля швидкої допомоги, в якій загинула молода жінка. Вона їхала в автомобілі "швидкої" і намагалася врятувати дитину в момент ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook, аварія сталася на перетині бульвару Первова та проспекту Ватутіна. Автомобіль "Пежо", в якому була жінка з двома дітьми, зіткнувся з машиною "швидкої допомоги", яка везла дитину в лікарню.

"Попередньо, дівчина з двома дітьми на "Пежо" рухалася по вулиці Ватутіна в бік Троєщини на зелене світло. Швидка з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, швидка протаранила "Пежо" в лівий борт і перекинулася. Водій швидкої допомоги сильно вдарився головою об праву стійку і загинув на місці. Ще два медика в критичному стані були госпіталізовані, дитина в стані середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Пасажири автомобіля "Пежо" також постраждали і були госпіталізовані.

Як повідомили очевидці трагедії, водій швидкої допомоги включив сирену, яка сигналізувала іншим водіям про те, що автомобіль треба пропустити, буквально за кілька секунд до зіткнення.

Як стало відомо пізніше, у ДТП загинув ще один чоловік – 23-річна фельдшер, яка ціною свого власного життя намагалася врятувати важкохвору дитину, яку везли в лікарню.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У соціальних мережах користувачі висловили слова співчуття і підтримки сім'ї загиблого медика.