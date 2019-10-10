ДТП у Києві на пішохідному переході: мати дивом встигла врятувати дитину

У Печерському районі міста Києва позашляховик скоїв наїзд на жінку з дитиною на пішохідному переході. Жінка встигла відштовхнути дитину, але сама постраждала. Деталі інциденту повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Пізно ввечері в середу, 9 жовтня, на перехресті вулиць Грушевського та Липської, у самому центрі столиці, жінка-водій скоїла наїзд на жінку з дитиною.

"На Грушевського (перехрестя з Липською) дама на MAZDA (#AA5449XI), повертаючи з Липської, не помітила жінку з дитиною, які переходили дорогу. На жаль, хоча жінка встигла відштовхнути дитину, уникнути аварії не вдалося – MAZDA зачепила маму", - сказано в повідомленні.

У Києві автомобіль збив жінку з дитиною на пішохідному переході (Фото: Київ Оперативний)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та бригаду швидкої допомоги. Постраждалу жінку після огляду було вирішено госпіталізувати, оскільки медики запідозрили у потерпілої перелом ноги.

Як уточнили очевидці – аварія сталася, коли жінка з дитиною перетинали проїзну частину по пішохідному переходу.

Раніше ми повідомляли про те, що під Києвом у страшному ДТП загинули дві сестри. Жінки переходили дорогу в недозволеному місці і їх збив автомобіль "Ауді", який рухався на великій швидкості. Від удару жінки відлетіли на кілька метрів.