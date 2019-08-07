ДТП з "херсонською Зайцевою": з'явилися нові шокуючі подробиці

ДТП в Херсоні (колаж: РБК-Україна)

Аварія в Херсоні сталася з вини дружини місцевого бізнесмена

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Херсоні 1 1 серпня. Дружина місцевого бізнесмена Олега Шапошникова збила 14-річну Варю і 15-річного Богдана, коли вони переходили пішохідний перехід. За словами очевидців, резонансну справу зараз намагаються зам'яти. Про це пише місцеве видання Today.ua.

Нагадаємо, підлітки переходили дорогу неподалік перехрестя вулиць Стрітенська та Робоча попереду маршрутки, яка їх пропускала. У цей час з лівої смуги вилетів Volkswagen Touareg, який розкидав дітей по дорозі. Хлопчик відлетів вперед і автомобіль його ще раз переїхав. Дітей оперативно забрала швидка. Зараз вони знаходяться в реанімації у важкому стані.

У Херсоні позашляховик збив на пішохідному переході двох дітей У Херсоні позашляховик збив на пішохідному переході двох дітей На перетині вулиць Стрітенської та Робочої у Херсоні позашляховик Volkswagen Touareg збив двох неповнолітніх. ДТП сталася, коли 15-річні хлопець і дівчина перебігали проїжджу частину по пішохідному переходу. Обидвох постраждалих було госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості. За кермом Volkswagen перебувала 31-річна жінка. Під час аварії вона не постраждала. Опубліковано Фактор Пʼятниця, 2 серпня 2019 р.

ДТП в Херсоні (відео: відео: facebook.com/factorinfo)

У обох дітей перелом кісток тазу, забій легенів та струс мозку. У хлопчика різані рани на голові.

Підозрювана в наїзді на дітей 31-річна Яна Шапошнікова оперативно закрила свої дані в соціальних мережах, однак деякі відомості і фото все ж залишилися. Про дружину бізнесмена відомо, що вона має свою лінію одягу. Її чоловік - власник "дверного бізнесу" в Херсоні (заводу "Новий стиль" та магазину "Дверний двір").

Скрін з соцмережі Яни Шапошнікової

Наразі відомо, що чоловік-бізнесмен винуватиці ДТП підходив до свідків і переконував, що вони дають невірні свідчення. Мовляв, діти перебігали дорогу в недозволеному місці.

"Коли приїхав слідчий, до мене підійшов чоловік жінки, яка збила дітей, і почав доводити, що я даю невірні свідчення, нібито діти взагалі йшли не по пішоходу, а перебігали дорогу в недозволеному місці. Це при тому, що ДТП сталася в 10-15 метрах від мене, і ще 6 свідків дали аналогічні свідчення про те, що ДТП сталася на пішохода! Мені дуже не хочеться, щоб справу "зам’яли". Винні мають бути покарані!" - розповів очевидець ДТП.

До слова, криваву ДТП під Одесою, в результаті якого загинули дві людини, влаштував колишній член "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов.

Раніше ми писали, що водій автомобіля "Ауді", який був під кайфом і влаштував масштабну ДТП в Києві на площі Перемоги взимку, не з'явився в суд. Тиждень тому його відпустили з-під варти під домашній арешт.