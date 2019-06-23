ДТП у Харкові: скандальні подробиці аварії потрапили на відео

Аварія потрапила на камери відеоспостереження і викликала шок в мережі
У Харкові автомобіль врізався в будівлю міськради. Аварія сталася рано вранці, але відео з камер спостереження були вилучені трохи пізніше. На них помітна реакція перехожих, яка сильно обурила користувачів мережі. Користувачі прокоментували інцидент у співтоваристві "Харків в темі" в Instagram з посиланням на відео Triolan.net.
Як повідомляється, були надані відеозаписи з камер спостереження, на яких видно момент аварії на площі Конституції в Харкові. Водій іномарки Toyota не впорався з керуванням і врізався в центральний вхід будівлі Міської ради. В результаті інциденту постраждала одна людина - 30-річний водій автомобіля. Потерпілого госпіталізували в лікарню міста. Пасажирів на момент ДТП в автомобілі не було.
Ніхто з очевидців події навіть не намагався допомогти водієві, більш того, перехожі навіть не прискорили крок, помітивши аварію.
ДТП у Харкові біля міськради – аварія потрапила на відео і викликала шок в мережі (відео: youtube.com/Triolan)
Користувачі обурені байдужістю перехожих. Деякі згадали інцидент, який стався більше ніж 1,5 року тому в 500 метрах від Міськради – ДТП з Оленою Зайцевою:
Деякі стали жартувати з приводу ДТП:
ДТП у Харкові біля міськради – аварія потрапила на відео і викликала шок в мережі (скріншоти: instagram.com/kharkov_vteme)
Нагадаємо, що раніше у Києві машина збила велосипедистку на переході.
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