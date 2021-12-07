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ДТП у Харкові: з'явилися результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського

Автор: Роман Мирончук

Стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського, який на Infiniti скоїв смертельну ДТП. Його визнали осудним.

Про це розповів адвокат потерпілих Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

"Психіатрична експертиза довела, що Микола Харківський усвідомлював свої дії і міг ними керувати, коли здійснював ДТП на проспекті Гагаріна. Говорячи простіше - визнала його осудним", - написав Черняк.

Він підкреслив, що це означає, що тепер суд зможе притягнути підлітка до кримінальної відповідальності.

Скріншот з Facebook

ДТП у Харкові

Смертельна аварія трапилася 26 жовтня 2021 року. 16-річний Микола Харківський на Infiniti на великій швидкості врізався в Chevrolet. В результаті ДТП 58-річний водій Chevrolet помер на місці.

Машина підлітка влетіла в рекламний щит і збила світлофор. За попередніми даними, Микола Харківський проігнорував червоний сигнал світлофора і влетів у Chevrolet зі швидкістю понад 100 км/год.

Разом з ним в авто знаходилося ще три пасажири. При цьому 16-річну Єлизавету Дусик довелося взяти під охорону через погрози, які почали їй надходити.

Нагадаємо, суд оштрафував Миколу Харківського за їзду без прав і перевищення швидкості. Ще до смертельного ДТП він їздив на Dodge без прав. Патрульні його також зупиняли за перевищення швидкісного режиму.

Раніше з лікарні виписали 20-річного Михайла Баранова, який знаходився на задньому сидінні Infinity Миколи Харківського. При цьому стало відомо, що у нього в лікарні, де він перебував три тижні, зупинялося серце.

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ДТПХарків