ДТП у Харкові: у Дронова виникли проблеми

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, засуджена до 10 років позбавлення волі. А от апеляційна скарга захисника другого фігуранта справи - Геннадія Дронова - Сергія Перепелиці залишена без руху. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що головуючим суддею у справі про ДТП у Харкові став Володимир Протасов. Відкрито провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Учасники провадження мають право протягом десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги.

Колаж РБК-Україна

Іншою постановою судді апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці щодо Геннадія Дронова залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України. Тому надається строк для усунення недоліків апеляційної скарги.

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