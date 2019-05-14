ДТП у Харкові: у Дронова виникли проблеми

З апеляцією Дронова виникла проблема
Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській в Харкові, засуджена до 10 років позбавлення волі. А от апеляційна скарга захисника другого фігуранта справи - Геннадія Дронова - Сергія Перепелиці залишена без руху. Про це повідомляє прес-служба суду.
Повідомляється, що головуючим суддею у справі про ДТП у Харкові став Володимир Протасов. Відкрито провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Учасники провадження мають право протягом десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги.
Іншою постановою судді апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці щодо Геннадія Дронова залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України. Тому надається строк для усунення недоліків апеляційної скарги.
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