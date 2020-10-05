ДТП у Броварах: спливли нові подробиці страшної трагедії

У Броварах сталася смертельна ДТП з участю поліцейського. Водій Volkswagen Passat в стані алкогольного сп'яніння збив на переході двох жінок – маму і доньку. Старша жінка померла на місці пригоди від отриманих ран. Молодша зараз знаходиться в лікарні в дуже важкому стані.

Як розповіли лікарі, вони не беруться давати прогнози з приводу стану 23-річної Марини, яка сильно постраждала в ДТП. Медики борються за її життя і повідомили, що у неї тяжкий моральний стан, що сильно ускладнює її лікування. Про це повідомляє ТСН.

Марину від сильного удару викинуло на зелену зону і фактично це врятувало її життя. Вона намагалася після ДТП на колінах доповзти до своєї загиблої матері.

"Була прооперована, накладений на таз фіксувальний апарат для того, щоб стабілізувати стан, і щоб надалі не було кровотечі. Вона бачила маму, після того, як їх збила машина. Мама лежала, і вона ще на колінах до неї повзла. Вона все пам'ятає і важкий стрес у неї, дуже. Психіатр дивився і призначив лікування", — розповів головний лікар Броварської центральної районної лікарні Валентин Багнюк.

Крім того, стало відомо ім'я поліцейського, який скоїв ДТП - це дільничний Деснянського управління Нацполіції в Києві Михайло Лудченко. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Броварах сталася смертельна ДТП, в якій постраждали дві жінки.

А також ми розповідали про те, що п'яний поліцейський, який скоїв ДТП у Броварах, намагався втекти з місця аварії.