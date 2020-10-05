У ДТП в Броварах з п'яним "копом" спливла дивна деталь: намагався відкупитися?

У Броварах ввечері 4 жовтня поліцейський у стані алкогольного сп'яніння збив трьох пішоходів. В аварії загинула 43-річна жінка Надія. Її 22-річна донька Марина, яка також постраждала в ДТП, зараз знаходиться у лікарні з пошкодженими кістками. Після інциденту дружина п'яного поліцейського дзвонила родичці вцілілої жертви трагедії та пропонувала "матеріальну допомогу". Подробиці розповіла родичка постраждалої сім'ї. Про це пише "Громадське".

За даними видання, на місце ДТП виїхала кума загиблої жінки Олександра. Саме з нею зідзвонювалася дружина горе-поліцейського.

"Ми приїхали на місце десь близько 20 годин. До 23 чекали поки приїде поліція з Києва. Тільки потім змогли забрати тіло в морг", - каже родичка.

Жінка розповідає, що трагедія могла і не статися: дочка Марина вмовила маму піти на ринок за продуктами.

"Чоловік вдома чекав їх, готував їжу. Вже після ДТП Марина подзвонила йому і сказала, щоб він приходив, бо сталася аварія", - згадує Олександра.

Також родичка постраждалих розповідає, що після аварії їй зателефонувала дружина співробітника поліції та запропонувала матеріальну допомогу. Олександра дала контакти близьких родичів. Постраждалу Марину повинні лікувати в Києві, оскільки у неї серйозно пошкоджені кістки тазу.

Також прокоментував аварію свідок, який бачив з вікна, як правоохоронець на високій швидкості врізався в групу людей.

"Я з вікна квартири бачив, як він пролетів зебру по вул. Незалежності 6, потім пролетів лежачі поліцейські та вже на зебрі біля будинку номер 3 збив людей. Він навіть і не намагався гальмувати", - стверджує свідок аварії.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали нові подробиці жахливої ДТП в Броварах. Медики борються за життя Марини і повідомили, що у неї тяжкий моральний стан, що сильно ускладнює її лікування.

А також ми розповідали про те, що п'яний поліцейський, який скоїв ДТП у Броварах, намагався втекти з місця аварії.