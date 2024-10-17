Жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Никакие лекарства не помогают"

Так, в Stories девушка рассказала, что после многих лет у нее снова обострился цистит.

"У меня острый приступ цистита. 5 лет в ремиссии и рецидиве. В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает или не сильно", - поделилась со своими фолловерами Репяхова.

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Также она поделилась снимком с больничной палаты. Правда, блогерша не уточнила, это архивное фото или же нет.

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Как отметила жена Виктора Павлика, судя по всему, старую болезнь спровоцировали нервы. Дело в том, что уже более года Екатерина ищет причину задержки речи 3-летнего сына Михаила, а недавно сильно перенервничала из-за результатов генетического теста.

"Вот такой стороной мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто "полетело". Берегите свою нервную систему", - посоветовала блогерша своим подписчикам.

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Что известно о заболевании Екатерины Репяховой

Блогерша не раз рассказывала своим фолловерам, что ранее очень часто ее мучали приступы цистита. Она искала лечение по всему миру и нашла в Германии.

Около 6 лет назад ей сделали специальную прививку от него, которую необходимо несколько раз повторять.

"Как пройдет воспаление, буду снова делать прививку", - отметила Репяхова.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

Молодая мама уже более года старается узнать причину задержки речи у сына Михаила. Репяхова делится в сети всеми этапами коррекционной работы, которые она проходит с ребенком, а также обследованиями и анализами.

Жена Виктора Павлика посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину, почему ее ребенок до сих пор нормально не говорит. К слову, только МРТ Миши расшифровывали 6 раз.

Виктор Павлик с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как оказалось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Недавно девушка получила результаты генетического теста, из-за чего очень переживала, так как долго не могла получить ответы на свои вопросы.

Также она проконсультировалась с врачом-нутрициологом. Перед этим ребенок сдал необходимые анализы, а том числе генетический анализ кала. Теперь Репяхова тщательно следит за питанием ребенка, так как у него непереносимость лактозы.

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и их сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)