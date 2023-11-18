Жена известного украинского актера умерла от редкой болезни: "Руки и ноги отнимались"

Актер театра и кино Алексей Вертинский назвал болезнь, от которой скончалась его жена Татьяна в возрасте 46 лет. Артист признался, что после ее смерти так и не смог никого полюбить.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью мужчины для YouTube-проекта "Говорить Суханов".
По словам знаменитости, его покойная жена страдала редкой неизлечимой болезнью.
Алексей Вертинский (фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_)
"Таня умерла и после нее, к сожалению, у меня не было любви. Даже влюбленности не было. Это обидно. Да, есть приятные люди, приятели. Но любви уже... нет. А может это искусственный товар, которого не может быть достаточно. Татьяна умирала страшной болезнью, боковой амиотрофический склероз. Утихала понемногу. Руки и ноги отнимались. В травинку превратилась. Но я эту травинку до последнего тащил на себе. Одевал, кормил. Трогательно все. Вполне возможно, что я так выгорел вместе с ней. Так не хотел, чтобы она умирала. Хотелось, чтобы она меня пережила. Была моложе меня на 11 лет. Это несправедливо. Ксюша (дочь) еще была студенткой. Тяжело ей без мамы", - поделился он.
Алексей Вертинский (фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_)
Алексей также рассказал, что его спасает от одиночества.
"Я действительно одинок. Я об этом много думаю, почему так произошло. А самое ужасное, что мне не хочется ничего менять: ни в себе, ни в окружении. Абсолютно. Я к этому привыкнуть не могу. Ну как так можно? Все время прятаться от людей. Работа всегда спасает. Меня это отвлекает", - сказал артист.
К слову, актер был в браке четырежды, но единственной музой для него стала покойная жена Татьяна, родившая ему дочь Ксению.
Алексей Вертинский с дочерью и внучкой (фото: instagram.com/kseniyavertinska)
После смерти мамы девушка пыталась справиться с такой потерей по-своему.
В 22 года у нее только начиналась ее карьера, поэтому она много играла в театре, чтобы направить всю свою боль в выступления, потому что ей не удавалось долго находиться в квартире, где они жили вместе их мамой.
Ксения Вертинская с мамой (фото: instagram.com/kseniyavertinska)
Недавно экс-муж Егоровой сказал, общается ли их младшая дочь с мамой-путинисткой.
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