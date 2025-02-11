Жена Усика очаровала новым образом в соблазнительном платье: стильные фото

На снимках она предстала в оригинальном черном платье из бархата. Примечательно, что наряд был ассиметричного кроя - с одним рукавом и глубоким разрезом, благодаря которому супруга спортсмена смогла продемонстрировать стройные ноги.



Жена Усика показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Также Екатерина Усик дополнила соблазнительное платье открытыми босоножками на высоких каблуках и декором в виде бантов.



Екатерина Усик продемонстрировала стройные ноги на фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершить образ для фотосессии она решила распущенными волосами и легким, едва заметным макияжем.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Фолловеры супруги украинского боксера тут же принялись комментировать стильные фото, а также ставить смайлики в виде "огня":

"Вау! Невероятная"

"Эти ноги!"

"Wow".



Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, Екатерина и Александр познакомились еще в школьные годы. До 1999 года будущая звезда бокса жил в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым. Тогда девушка не рассматривала начинающего спортсмена как спутника жизни.

Однако уже в 2009 году молодые люди поженились, а в 2010 году у них родилась дочь.

До 2014 года семья Усика проживала в Крыму, но после аннексии полуострова переехала в Киевскую область.

Екатерина и Александр Усики воспитывают четверо детей: Елизавета (2010 г. р.), Кирилл (2013 г. р.), Михаил (2015 г. р.) и Мария (2024 г. р.).

В социальных сетях жена Усика часто делится своей повседневной жизнью и многими личными моментами. Так, в январе она показала милые семейные фото спортсмена с детьми.

Также в январе исполнился годик самой младшей дочери Марии. В связи с этим блогерша показала, как выросла малышка.

Периодически Екатерина Усик публикует стильные фотосессии в трендовых нарядах, а также оригинальные. Недавно она поделилась со своими фолловерами необычными черно-белыми фото, сделанными сквозь мокрое стекло с каплями дождя. Таким образом создается впечатление, что она находится в душе.



Супруги более 15 лет вместе (фото: instagram.com/usyk_kate1505)