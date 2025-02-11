Жена Усика очаровала новым образом в соблазнительном платье: стильные фото

Супруга известного украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его во время поединков, поделилась со своими фолловерами новыми фото в достаточно откровенном платье.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
На снимках она предстала в оригинальном черном платье из бархата. Примечательно, что наряд был ассиметричного кроя - с одним рукавом и глубоким разрезом, благодаря которому супруга спортсмена смогла продемонстрировать стройные ноги.
Жена Усика показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Также Екатерина Усик дополнила соблазнительное платье открытыми босоножками на высоких каблуках и декором в виде бантов.
Екатерина Усик продемонстрировала стройные ноги на фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Завершить образ для фотосессии она решила распущенными волосами и легким, едва заметным макияжем.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Фолловеры супруги украинского боксера тут же принялись комментировать стильные фото, а также ставить смайлики в виде "огня":
Екатерина и Александр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Напомним, Екатерина и Александр познакомились еще в школьные годы. До 1999 года будущая звезда бокса жил в Черниговской области, а заканчивать школу приехал в Крым. Тогда девушка не рассматривала начинающего спортсмена как спутника жизни.
Однако уже в 2009 году молодые люди поженились, а в 2010 году у них родилась дочь.
До 2014 года семья Усика проживала в Крыму, но после аннексии полуострова переехала в Киевскую область.
Екатерина и Александр Усики воспитывают четверо детей: Елизавета (2010 г. р.), Кирилл (2013 г. р.), Михаил (2015 г. р.) и Мария (2024 г. р.).
В социальных сетях жена Усика часто делится своей повседневной жизнью и многими личными моментами. Так, в январе она показала милые семейные фото спортсмена с детьми.
Также в январе исполнился годик самой младшей дочери Марии. В связи с этим блогерша показала, как выросла малышка.
Периодически Екатерина Усик публикует стильные фотосессии в трендовых нарядах, а также оригинальные. Недавно она поделилась со своими фолловерами необычными черно-белыми фото, сделанными сквозь мокрое стекло с каплями дождя. Таким образом создается впечатление, что она находится в душе.
Супруги более 15 лет вместе (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Ранее мы рассказали, как изменилась жена Усика после рождения четвертого ребенка.
Также жена Усика показала трендовый образ со стеганой курткой.