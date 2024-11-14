Жена Тимура Мирошниченко шокировала неожиданным заявлением: "Я - мать-одиночка"

Супруга популярного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала в сети, что процесс удочерения Ангелины еще официально не завершен и пока по документам она - мать-одиночка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Как известно, летом они с мужем забрали из детского дома 8-летнюю девочку, однако процесс удочерения затянулся, и Тимур до сих пор официально не является отцом девочки.

"Оформила у нотариуса согласие на усыновление своего ребенка. Это у нас начинается второй этап. Относительно Ангелины я - мать-одиночка. Сейчас собираем пакет документов для органов опеки, чтобы они разрешили мужу усыновить ребенка жены", - поделилась подробностями Мирошниченко.

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Также она отметила, что затем будет суд.

"После этого отдельное судебное дело про внутреннесемейное усыновление. Тимур станет отцом где-то через полгода. А пока записанный в свидетельстве "со слов матери", - отметила адвокат.

Пара решилась на такую сложную процедуру из-за чрезмерной занятости ведущего.

"Звучит сложно, но все это было легче, чем Тимуру на три месяца отказаться от всех командировок ради школы усыновителей", - подчеркнула Инна Мирошниченко.

Инна и Тимур Мирошниченки со всеми детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Что известно о приемных детях Мирошниченко

Отметим, что пара воспитывает 4-х детей: биологических - Мию и Марко, а также усыновленных Марселя и Ангелину.

После начала полномасштабного вторжения Инна и Тимур решились на усыновление ребенка. Пара вместе посещала школу усыновителей и в июне 2023 года осуществила задуманное - взяла из детдома в Житомире 2-летнего мальчика Марселя.

А уже осенью прошлого года Инна заявила, что будет усыновлять второго ребенка. Она вновь пошла на специальные курсы, по результатам которых им разрешили удочерить девочку 8 лет без социальной истории.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Летом 2024 года пара намекнула, что они уже находятся на финишной прямой, а в июне показали Ангелину, с которой познакомились сначала по видео связи. Девочка жила в Польше, так как после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

Затем пара рассказывала о сложном периоде адаптации приемных детей в новой семье.

Также Инна объяснила, почему ее дочери пошли в разные классы.

Инна и Тимур Мирошниченко со всеми детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)