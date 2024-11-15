Жена Решетника поразила смелыми фото до и после похудения: как она выглядит

Супруга известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала в сети честные снимки, как выглядела до похудения и после.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instagram .

Многодетная мама рассказала, что после рождения каждого ребенка набирала около 9-12 кг. Также ее вес изменялся из-за стресса во время начала полномасштабного вторжения.

"Первое фото - сейчас. Другие - после родов, беременностей, набора веса и во время стресса. После трех родов я набирала по 9-12 кг. Но дряблость тела меня не устраивала, и я через 2 месяца уже работала в зале. Больше всего веса прибавилось в начале 2022 года - эти стрессовые +7 кг были для меня просто ужасающими", - честно рассказала блогерша.

Кристина Решетник до похудения (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Она отметила, что уже 15 лет занимается спортом - ходит в зал и на тренировки.

"Я последние 15 лет занимаюсь спортом, люблю зал и тренировки, понимаю, что это не только способ иметь привлекательный внешний вид, но и внутренняя уверенность в себе, которая так важна для женщины", - подчеркнула супруга Решетника.

Кристина Решетник после похудения (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Кристины Решетник тут же принялись комментировать публикацию. Одни похвалили супругу телеведущего, а другие подчеркнули, что имея двух детей и более часто мамам сложно найти свободное время на себя:

"Крутой результат! Супермама! Вдохновляешь!"

"Красавица. Не перестаю восхищаться вами"

"Шикарная"

"Спорт не только для внешности. Мотивируете"

"Здравствуйте, не вводите в заблуждение многих женщин. С тремя детьми после родов через два месяца в спортзал. Многим обычным украинским женщинам это не доступно, как бы ни хотелось".

Кристина и Григорий Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Отметим, что Григорий и Кристина поженились в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра. Пара неоднократно заявляла, что мечтает также о дочке.

К слову, супруги задумывались и об усыновлении ребенка после начала большой войны. недавно Кристина Решетник честно высказалась про это в своем блоге.

Решетники с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)