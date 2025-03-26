Жена Решетника показала себя на редком фото: как она выглядела в детстве

"Сегодня важный для меня день. Вот почему я проснулась в 6 утра", - подписала она одну из Stories.



Кристина Решетник рассказала о важном событии (скриншот)

Затем Кристина Решетник опубликовала архивное фото с отцом, на котором она совсем маленькая и рассказала о его дне рождения.



Кристина Решетник показала себя в детстве (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Затем супруга телеведущего показала фото с отдыха всей семьей, сделанное в 2021 году. На нем она позирует с тремя детьми и своим отцом.



Жена Решетника с семьей на отдыхе в 2021 году (скриншот)

Также она продемонстрировала, как дедушку поздравляли ее сыновья. Они нарисовали несколько рисунков с пожеланиями.



Отец Кристины Решетник (скриншот)

Напомним, Григорий и Кристина Решетники вместе более 15 лет, поженилась пара в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

Пара неоднократно говорила, что мечтает и о дочке. В начале полномасштабной войны Решетники даже задумывались об усыновлении.

Несмотря на то, что в Украине четвертый год продолжается война, Решетники не выезжают с детьми на постоянное место жительства за границу. Однако часто становятся объектами критики из-за своих путешествий. Так, летом 2024 года Кристина поделилась в своем блоге, что осуществилась ее мечта - она ​​побывала на концерте Адель в Германии. Однако ее фолловеры быстро отреагировали, отметив, что семья "жирно живет".

Григорий Решетник неоднократно подчеркивал, что всегда действует в рамках закона, не намерен ничего кому-либо доказывать и пытается сохранять полную откровенность со своими подписчиками.



Кристина Решетник с сыновьями и супругом (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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