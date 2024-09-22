Жена Остапчука "шлет проклятия" подписчикам. Желает бесплодия и называет "жабами" (фото)

Вместо этого она поступает с хейтерами в дискуссии, а также желает детям тех, кто пишет ей плохие комментарии, бесплодие.

Катерина Полтавская - третья жена ведущего Владимира Остапчука, которая сейчас ждет первенца и нередко получает хейт от подписчиков. Впрочем, блогерша решила не игнорировать негативные комментарии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на посты и комментарии, которые супруга Остапчука оставляет на своей странице в TikTok .

Что пишет Полтавская

Так, в своих постах избранница скандального шоумена обычно делится "фемили-луками" и кадрами из своей жизни. И почти под каждым видео появляются комментаторы, критикующие Катерину.

В частности, супруге Остапчука напоминают, что она уже не первая его пассия. Кроме этого, хейтеры упрекают ее в том, что она младше своего мужа и якобы "ничего не делает", а при этом заводит детей.

"Вы же видите, как вас не любят! Я хочу пожелать быть на месте первой жены Остапчука! Может придет разум", - написала одна из подписчиц.

В ответ на это Екатерина написала собственное "пожелание". И было оно в таком же тоне, как и спровоцировавший ее комментарий.

"А я желаю вам, чтобы ваши дети были бесплодными", - написала жена Остапчука.

Как жена Остапчука реагирует на хейт (скриншоты)

Когда же другие комментаторы поддерживают блогершу, она тоже отвечает. И не забывает напомнить, что думает о хейтерах. Их жена Остапчука называет "жабами".

Что пишет жена Остапчука (скриншоты)

Также Екатерина заявляет, что не будет молчать и игнорировать критику. Ведь она планирует "бить в ответ".

"В моем окружении классные женщины, но в сети за анонимными страницами действительно скрывается много несчастных жаб", - пишет блогерша.

Комментарии Полтавской (скриншот)

Более того, если пользователи пишут жене Остапчука, что та "ведет себя неадекватно", она говорит о "возвращении зла". По мнению блогерши, если люди пишут что-то плохое беременной женщине, то это "отражается" на том, кто позволяет себе подобные комментарии.

Почему критикуют жену Остапчука

Напомним, Екатерина - третья жена ведущего. Его первая избранница родила от него двоих детей, а затем он ушел от нее и подтвердил развод. Вторая жена Остапчука - Кристина Горняк.

Остапчук с первой женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

И в 2022 году стало известно, что шоумен разводится уже со второй женой. На фоне этого сразу появилась информация о романе Остапчука с новой пассией.

Остапчук и его вторая жена (фото: instagram.com/kristygor)

Ею оказалась Полтавская, которая младше его на 15 лет. Из-за этого избранницы ведущего нередко "прилетает" за то, что она "увела мужчину из семьи".