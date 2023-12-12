"Жена может гордиться". Анатолий Анатолич случайно засветил пикантную часть тела: курьезное видео

Анатолий Анатолич засветил пикантную часть тела

Так, на видео попал момент, как шоумен надевает нижнее белье.

Именно в эту секунду можно заметить, что он засветил свою интимную часть тела.

"Семь утра. Пока семья спит. Это время для бегунов", - подписал ролик Анатолий Анатолич.

Прежде чем мужчина успел удалить stories, фанаты оперативно сделали запись экрана и отправили это блогеру-сплетнику Богдану Беспалову.

"Анатолий Анатолич случайно засветил пиструна в своем утреннем инстаграме. А может и не случайно. Жена Анатолича может гордиться", - написал он в своем Telegram-канале.