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"Жена может гордиться". Анатолий Анатолич случайно засветил пикантную часть тела: курьезное видео

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич попал в курьезную ситуацию. Он показал поклонникам свою утреннюю рутину, однако в какой-то момент забыл, что записывает это на видео, и случайно "засветил" интимное место.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories знаменитости, которую залил в свой Telegram-канал блогер Богдан Беспалов.

Анатолий Анатолич засветил пикантную часть тела

Так, на видео попал момент, как шоумен надевает нижнее белье.

Именно в эту секунду можно заметить, что он засветил свою интимную часть тела.

 

"Семь утра. Пока семья спит. Это время для бегунов", - подписал ролик Анатолий Анатолич.

Прежде чем мужчина успел удалить stories, фанаты оперативно сделали запись экрана и отправили это блогеру-сплетнику Богдану Беспалову.

"Анатолий Анатолич случайно засветил пиструна в своем утреннем инстаграме. А может и не случайно. Жена Анатолича может гордиться", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее избранница ведущего YouTube-канала "Зе интервьюер" призналась, что "рылась" в его телефоне.

Также она назвала самые дорогие подарки от мужа.

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Анатолий Анатоличзвезды шоу-бизнеса