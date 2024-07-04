Жена Гордона разнесла предательниц Лорак и Повалий

Отвечая на вопрос, Алеся отметила, что они с Дмитрием не предлагали провести интервью ни одному из предателей Украины. Она добавила, что, по ее мнению, изменники хуже врагов.

Алеся Бацман (фото: instagram.com/alesiabatsman)

Слава поделился, что хотел бы взять интервью у предательницы Лорак, чтобы понять, просто ли Каролина "не мудра" и верит российским властям, или все же она отреклась от Украины из-за денег.

На это Алеся четко ответила, что случай певицы - "два в одном".

"Лорак она и неумная и жадная. Это уже неважно как она к этому пришла. Тяжелое детство, травма с Фалесой и так далее, и так далее, но ведь мы имеем результат, понимаешь? Мы имеем измену", - объясняет Бацман. Алеся Бацман и Дмитрий Гордон (фото: instagram.com/alesiabatsman) Относительно Таисии Повалий женщина отметила, что она такая же, как и младшая певица. Журналистка объясняет, что все действия артистки можно тоже объяснить жаждой денег и "небольшим умом". На предположение Славы, относительно того, что муж певицы Игорь Лихута сильно повлиял на дальнейшие поступки Повалий, Олеся четко возражает. "Нет, вот не скажи. Там они "два сапога пара", - лаконично отметила женщина.