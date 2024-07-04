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Жена Гордона разнесла предательниц Лорак и Повалий

Олеся Бацман, Таисия Повалий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Украинская ведущая, жена Дмитрия Гордона, Алеся Бацман назвала предательниц Украины Ани Лорак и Таисию Повалий жадными и неразумными женщинами.

Что журналистка думает о таких персонах и как о них говорит ее супруг Гордон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Отвечая на вопрос, Алеся отметила, что они с Дмитрием не предлагали провести интервью ни одному из предателей Украины. Она добавила, что, по ее мнению, изменники хуже врагов.

Алеся Бацман (фото: instagram.com/alesiabatsman)
 
Слава поделился, что хотел бы взять интервью у предательницы Лорак, чтобы понять, просто ли Каролина "не мудра" и верит российским властям, или все же она отреклась от Украины из-за денег.
На это Алеся четко ответила, что случай певицы - "два в одном".

"Лорак она и неумная и жадная. Это уже неважно как она к этому пришла. Тяжелое детство, травма с Фалесой и так далее, и так далее, но ведь мы имеем результат, понимаешь? Мы имеем измену", - объясняет Бацман.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон (фото: instagram.com/alesiabatsman)

Относительно Таисии Повалий женщина отметила, что она такая же, как и младшая певица. Журналистка объясняет, что все действия артистки можно тоже объяснить жаждой денег и "небольшим умом".

На предположение Славы, относительно того, что муж певицы Игорь Лихута сильно повлиял на дальнейшие поступки Повалий, Олеся четко возражает.

"Нет, вот не скажи. Там они "два сапога пара", - лаконично отметила женщина.

 

Что Гордон думает о предательницах

Год назад муж Олеси тоже высказался по поводу певиц. Тогда журналист рассказал, что больше не сможет слушать песни многих артистов и отметил Повалий.

Он напомнил, что певица выступала на "Новогоднем огоньке" в России с песней "Червона рута" и добавил, что он не понимает, как можно до такого дойти.

Относительно Ани Лорак Дмитрий отмечал, что тяжелая судьба певицы не оправдывает ее действий. Ведущий приравнял образ ее жизни к животному, добавив, что о ней ее говорить - нет смысла. Тогда Гордон назвал Лорак "безголовой, бездушной, надувной куклой".

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При создании материала были использованы источники: Интервью с Олесей Бацман на YouTube-канале Славы Демина и интервью с Дмитрием Гордоном на YouTube-канале "В гостях у Дмитрия Гордона".

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