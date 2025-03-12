Жена Брюса Уиллиса сделала важное заявление после смерти оскароносного актера

95-летнего актера Джина Гекмена и его 65-летнюю жену Бетси Аракаву нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что Бетси умерла от хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается через контакты с мышами и крысами.

Джин долго страдал от проблем с сердцем и болезни Альцгеймера, что затрудняло его способность ориентироваться в реальности. В результате он не понял, что его жена и опекунша умерла. Джин Хэкмен и Бетси Аракава (фото: Getty Images)

Из-за невозможности ухаживать за собой, он прекратил есть и умер через неделю после ее смерти.

Жена Брюса Уиллиса, которая ежедневно заботится о 69-летнем актере, подчеркнула, что опекуны также нуждаются в надлежащей поддержке, поскольку их работа является чрезвычайно тяжелой.

"Я редко комментирую что-то, но сейчас действительно верю, что в этой истории есть определенный урок. Опекуны нуждаются в уходе. Точка. Это просто заставило меня задуматься о том, что те, кто ухаживает за больными, тоже нуждаются в уходе, что это жизненно важно. Мы должны помогать им ради них самих, чтобы они в дальнейшем могли продолжать заботиться о своих любимых", - заверила Эмма. Брюс Уиллис с женой (фото: Getty Images)

46-летняя модель отметила, что опекуны иногда забывают о себе. Люди могут начать воспринимать их работу не как тяжелый труд и подвиг, а как нечто обычное. Это может привести к трагедиям, которых можно избежать, если правильно подойти к ситуации.

"Я думаю, что существует распространенное заблуждение: мол, как те, кто ухаживает за больными и ответственные люди, они все всегда понимают. Они все предусмотрели. Они сильные и хорошие. Я не разделяю такую позицию. Я думаю, что мы должны смотреть за опекунами, помогать им и не оставлять их одних", - пояснила Хеминг в личном блоге.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

67-летнему Брюсу Уиллису ранее был поставлен диагноз афазия, приводившая к серьезным нарушениям речи.

Однако болезнь прогрессировала, и теперь семья актера сообщила, что у него обнаружили лобно-височную деменцию - одну из наиболее распространенных форм деменции среди лиц старше 60 лет. Брюс Уиллис (фото: Getty Images)

Лобно-височная деменция, согласно данным британской Национальной службы здравоохранения, является особой формой деменции, которая вызывает изменения в поведении и речи. Она влияет на лобные и височные доли мозга, что приводит к проблемам с коммуникацией и эмоциональной стабильностью.

С развитием заболевания могут возникать трудности с движениями, замедленность или скованность, а также потеря контроля над физическими процессами.

Семья Брюса Уиллиса решила поделиться этой информацией, надеясь на повышение осведомленности о болезни и привлечение внимания к возможностям ее лечения.

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