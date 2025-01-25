Гибель Анны Жук. Друг семьи рассказал о состоянии ее мужа и сына, которые чудом выжили

Что говорит друг семьи

Денис отметил, что сына блогерши вместе с мужем доставили в реанимацию. Ребенку, по его словам, уже сделали операцию, а избранник звезды соцсетей должен в ближайшее время выйти из-под наркоза.

"Ребенка доставили в реанимацию с открытым переломом ноги. Вова также в реанимации, живой, с переломами пальцев и рук. Побило очень сильно", - сказал Поветкин.

"Муж в реанимации, должен уже выходить из-под наркоза. Ребенок также после операции. Заеду в больницу и навещу. Осталось, к сожалению, трое детей. Как-то так..." - добавил он.

Денис Поветкин (скриншот)

Кроме того, он высказался и о самой Анне.

"Аня погибла на месте. Это был очень светлый человек, который общался с моей мамой, дружил с моей семьей, со мной. Человек, который меня поддерживал. Мы хорошо дружили. Она большому количеству людей помогала, так же как и я, в Харькове и области. Сегодня ее не стало", - сказал инфлюенсер.

Сделать все эти заявления Поветкин решил на фоне слухов, которые начали распространяться в сети. В частности, некоторые пользователи стали предполагать, якобы муж и ребенок Анны умерли в больнице. Он обратился к пользователям с просьбой не распространять ложную информацию и не вводить других в заблуждение.

Денис Поветкин был другом Анны Жук (скриншот)

Как известно, Анна Жук погибла в результате ДТП, которое произошло на трассе Харьков-Киев. Она вместе с мужем и сыном ехала на день рождения к дочери своей подруги и блогерши Стаси Макеевой. Денис Поветкин и другие их друзья также ехали туда, однако он добрался до нужного места раньше, а Анна с семьей выехали позже. И эта поездка стала для блогерши летальной.

"Был запланирован классный день рождения... Я хотел дорогой подарок. Я вам это все говорю для того, чтобы не распространялись различные слухи о том, что Вова умер в больнице, ребенок также умер в больнице. Я говорю: "Идите на*уй". Детей буду поддерживать. Завтра выезжаю в Харьков, буду поддерживать и помогать. Я человек, который не отворачивается от людей в момент беды", - также подчеркнул друг семьи.

Денис Поветкин высказался о гибели Анны Жук (скриншот)

Что известно об Анне Жук

Это была популярная харьковская блогерша и мать троих сыновей. В соцсетях она активно рассказывала о своей жизни, и за ее страницей в Instagram следило почти 400 тысяч подписчиков.

Инфлюенсерша участвовала в различных благотворительных проектах, в том числе направленных на поддержку женщин, а также проводила мастер-классы и тренинги, была активной гостьей на интервью и подкастах. В блоге девушка активно демонстрировала проукраинскую позицию.

Что касается мужа Анны, то он младше ее на 14 лет. Семья проживает в Харькове.

Волонтерством активно Жук занялась в период полномасштабной российско-украинской войны. Например, в 2023 году она приехала в Херсон, где спасала жизни пенсионеров и животных. За активную гражданскую позицию блогерша получила награду "За содействие армии" от главнокомандующего ВСУ. Анне было 39 лет.

Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Семья Анны Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)