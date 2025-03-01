Скандалы, измены, оскорбления. Почему Уильям и Гарри стали врагами: вся правда о расколе между принцами

Между принцами Уильямом и Гарри уже годами длится королевское противостояние или, как некоторые говорят, королевский раскол. Эта драма продолжается, и вокруг темы отношений родных братьев нередко сплетничают в сети.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает в хронологическом порядке выяснить всю правду о непростом общении между ними.
На тот момент в сети уже ходили слухи о напряжении между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Но именно тогда королевская журналистка Кэти Николл сделала громкое заявление: на самом деле конфликт происходил между принцами Гарри и Уильямом.
По словам ее источников, братья поссорились на Рождество 2018 года. Причиной стало то, что Гарри считал, что Уильям не прилагает достаточно усилий, чтобы помочь Меган освоиться в королевской семье.
Сассексы и Кембриджи провели Рождество вместе в Сандрингеме с королевой, но внимательные королевские наблюдатели заметили тревожный момент. Видео с семейной прогулки продемонстрировало, что принц Уильям, кажется, избегал общения с Меган. Она пыталась заговорить с ним, но вместо этого он потратил кучу времени, чтобы поправлять свой шарф и делать вид, будто не слышит ее.
Канал TLC начал рекламировать нашумевший документальный фильм "Кейт против Меган: Принцессы на войне?" - и он только подлил масла в огонь.
Во время фильма королевская журналистка Кэти Николл объяснила:
"Уильям очень волновался из-за того, что отношения Гарри и Меган развивались так быстро. Будучи, пожалуй, единственным человеком, который мог откровенно поговорить с Гарри, он спросил: "Ты уверен? Все же происходит очень стремительно".
"Я думаю, что это был братский совет с добрыми намерениями, но Гарри воспринял его как критику. Он очень защищает Меган и расценил это как недоверие со стороны брата. Гарри решил, что Уильям на самом деле не поддерживает его брак, и с тех пор их отношения уже не были такими, как раньше", - также добавила она.
Кроме того, в фильме прозвучало заявление королевского корреспондента The Sun Эмили Эндрюс, которая утверждала, что Гарри тогда сказал Уильяму: "Ты пытаешься разрушить эти отношения еще до того, как они начались".
Вероятно, именно этот момент превратил обычное братское напряжение в настоящую вражду между ними.
Казалось, что ситуация между братьями начала налаживаться. Mirror сообщил, что Кейт и Уильям посетили новый дом Гарри и Меган - Frogmore Cottage. Этот визит рассматривался тогда как причина смягчения конфликта между ними, но на самом деле это не было правдой.
Этот месяц вошел в историю как момент, когда Гарри публично признал существование конфликта. В документальном фильме ITV "Гарри и Меган: африканское путешествие" он прямо сказал:
"Мы братья. Мы всегда будем братьями. Но сейчас мы идем разными путями...".
Месяц начался сенсационной новостью - Гарри и Меган объявили об отказе от своих королевских обязанностей. Это еще больше пошатнуло и без того напряженные братские отношения.
По словам источника Us Weekly, Уильям был потрясен решением и публичным заявлением Гарри и Меган. Инсайдер отмечал, что "между двумя братьями все еще существует разрыв".
На фоне активных спекуляций в прессе о том, что Уильям "выжил" Гарри из семьи, братья выпустили совместное заявление, в котором опровергли подобные предположения.
Официальное выступление Меган и Гарри вместе с Уильямом и Кейт во время Дня Содружества наций оказалось не менее напряженным.
Эксперт по языку тела Бланка Кобб проанализировала взаимодействие между двумя супругами и отметила, что между ними "не хватало тепла, особенно со стороны Кейт, которая почти не признавала присутствия Меган".
Выход книги "В поисках свободы" от королевских репортеров Омид Скоби и Кэрол Дюран еще больше обострил ситуацию. В частности, в книге упоминалось, что Уильям посоветовал Гарри "уделить больше времени, чтобы узнать Меган", что младший брат воспринял это как оскорбление и враждебность к его семье.
Несмотря на то, что Гарри и Уильям снова начали общаться, королевский эксперт Фил Дампир отметил, что их разговоры были "неудобными и напряженными".
Именно тогда вышло резонансное интервью Гарри и Меган Опре. Гарри признался, что их отношения с Уильямом стали напряженными.
"Я люблю Уильяма, но мы идем разными путями. Наши отношения сейчас - это расстояние. Надеюсь, время все исправит", - сказал он.
По данным инсайдеров, Уильям и Кейт были шокированы обвинениями в интервью. Кейт, которая пыталась примирить братьев, также была глубоко расстроена на фоне всего этого.
После смерти принца Филиппа отношения братьев продолжили оставаться холодными. Гарри написал личное письмо отцу, пытаясь наладить отношения, но ситуацию этот шаг не улучшил.
Перед открытием статуи принцессы Дианы Уильям и Гарри провели утро вместе, вспоминая маму. Это создало некую иллюзию примирения, однако проблемы в их отношениях никуда не исчезли.
Гарри объявил о начале работы над мемуарами, и это вызвало еще большее напряжение в королевской семье.
Муж Меган Маркл предложил привлечь посредника для примирения с семьей, но его инициативу не поддержали. В интервью он также не захотел отвечать, скучает по родным или нет.
Ожидание выхода мемуаров Гарри обостряло ситуацию и в дальнейшем. Однако было известно, что братья начали общаться через FaceTime, и это давало надежду на то, что связь между ними в конце концов восстановится.
Смерть королевы Елизаветы II на некоторое время заставила братьев снова появиться вместе на публике, но стало ли это шагом к примирению - оставалось под вопросом.
Этот месяц стал одним из самых тяжелых для отношений Гарри и Уильяма. Братья не смогли связаться, когда Уильям и Кейт были в официальной поездке в Бостон, а Гарри и Меган выпустили трейлеры своих документальных сериалов для Netflix. Первый трейлер вышел во время этой поездки, и хотя сериал имел много моментов, посвященных помолвке Гарри и Меган, в нем был также момент, касающийся Уильяма и Чарльза.
Гарри сказал, что в семье иногда возникает соблазн делать выбор не по сердцу, а по обстоятельствам, и вспомнил маму, которая всегда слушала свое сердце.
Мемуары принца Гарри, "Запасной", стали настоящей бомбой. Гарри обвинил своего брата Уильяма в нападении во время ссоры из-за Меган Маркл. Он описал момент, когда Уильям набросился на него и повалил на пол.
После публикации книги источники сообщили, что Уильям не намерен разговаривать с Гарри, и уже смирился с тем, что потерял брата - и, вероятно, на всю жизнь.
Принц Гарри заявил о готовности взять на себя некоторые официальные обязанности, чтобы помочь своему отцу на фоне его борьбы с раком. Однако источники сообщили, что Уильям не позволит Гарри вернуться к королевским делам.
По сообщениям экспертов, возможность того, что король Чарльз станет неким посредником, чтобы способствовать перемирию между братьями, выглядит маловероятной.
"Конечно, Чарльз хочет, чтобы Гарри вернулся и был счастлив, а также чтобы Уильям и Гарри снова стали друзьями, но он понимает, что это вряд ли может произойти", - объясняла королевский биограф Ингрид Сьюард.
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При написании материала использовалась информация с сайта Cosmopolitan.