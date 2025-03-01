Скандалы, измены, оскорбления. Почему Уильям и Гарри стали врагами: вся правда о расколе между принцами

Ноябрь 2018

На тот момент в сети уже ходили слухи о напряжении между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Но именно тогда королевская журналистка Кэти Николл сделала громкое заявление: на самом деле конфликт происходил между принцами Гарри и Уильямом.

По словам ее источников, братья поссорились на Рождество 2018 года. Причиной стало то, что Гарри считал, что Уильям не прилагает достаточно усилий, чтобы помочь Меган освоиться в королевской семье.

Декабрь 2018

Сассексы и Кембриджи провели Рождество вместе в Сандрингеме с королевой, но внимательные королевские наблюдатели заметили тревожный момент. Видео с семейной прогулки продемонстрировало, что принц Уильям, кажется, избегал общения с Меган. Она пыталась заговорить с ним, но вместо этого он потратил кучу времени, чтобы поправлять свой шарф и делать вид, будто не слышит ее.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Февраль 2019

Канал TLC начал рекламировать нашумевший документальный фильм "Кейт против Меган: Принцессы на войне?" - и он только подлил масла в огонь.

Во время фильма королевская журналистка Кэти Николл объяснила:

"Уильям очень волновался из-за того, что отношения Гарри и Меган развивались так быстро. Будучи, пожалуй, единственным человеком, который мог откровенно поговорить с Гарри, он спросил: "Ты уверен? Все же происходит очень стремительно".

"Я думаю, что это был братский совет с добрыми намерениями, но Гарри воспринял его как критику. Он очень защищает Меган и расценил это как недоверие со стороны брата. Гарри решил, что Уильям на самом деле не поддерживает его брак, и с тех пор их отношения уже не были такими, как раньше", - также добавила она.

Кроме того, в фильме прозвучало заявление королевского корреспондента The Sun Эмили Эндрюс, которая утверждала, что Гарри тогда сказал Уильяму: "Ты пытаешься разрушить эти отношения еще до того, как они начались".

Вероятно, именно этот момент превратил обычное братское напряжение в настоящую вражду между ними.

Май 2019

Казалось, что ситуация между братьями начала налаживаться. Mirror сообщил, что Кейт и Уильям посетили новый дом Гарри и Меган - Frogmore Cottage. Этот визит рассматривался тогда как причина смягчения конфликта между ними, но на самом деле это не было правдой.

Октябрь 2019 года

Этот месяц вошел в историю как момент, когда Гарри публично признал существование конфликта. В документальном фильме ITV "Гарри и Меган: африканское путешествие" он прямо сказал:

"Мы братья. Мы всегда будем братьями. Но сейчас мы идем разными путями...".

Принц Гарри и принц Уильям (фото: Getty Images)

Январь 2020

Месяц начался сенсационной новостью - Гарри и Меган объявили об отказе от своих королевских обязанностей. Это еще больше пошатнуло и без того напряженные братские отношения.

По словам источника Us Weekly, Уильям был потрясен решением и публичным заявлением Гарри и Меган. Инсайдер отмечал, что "между двумя братьями все еще существует разрыв".

На фоне активных спекуляций в прессе о том, что Уильям "выжил" Гарри из семьи, братья выпустили совместное заявление, в котором опровергли подобные предположения.

Март 2020

Официальное выступление Меган и Гарри вместе с Уильямом и Кейт во время Дня Содружества наций оказалось не менее напряженным.

Эксперт по языку тела Бланка Кобб проанализировала взаимодействие между двумя супругами и отметила, что между ними "не хватало тепла, особенно со стороны Кейт, которая почти не признавала присутствия Меган".

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Июль 2020

Выход книги "В поисках свободы" от королевских репортеров Омид Скоби и Кэрол Дюран еще больше обострил ситуацию. В частности, в книге упоминалось, что Уильям посоветовал Гарри "уделить больше времени, чтобы узнать Меган", что младший брат воспринял это как оскорбление и враждебность к его семье.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Август 2020

Несмотря на то, что Гарри и Уильям снова начали общаться, королевский эксперт Фил Дампир отметил, что их разговоры были "неудобными и напряженными".

Март 2021 года

Именно тогда вышло резонансное интервью Гарри и Меган Опре. Гарри признался, что их отношения с Уильямом стали напряженными.

"Я люблю Уильяма, но мы идем разными путями. Наши отношения сейчас - это расстояние. Надеюсь, время все исправит", - сказал он.

По данным инсайдеров, Уильям и Кейт были шокированы обвинениями в интервью. Кейт, которая пыталась примирить братьев, также была глубоко расстроена на фоне всего этого.

Апрель 2021 года

После смерти принца Филиппа отношения братьев продолжили оставаться холодными. Гарри написал личное письмо отцу, пытаясь наладить отношения, но ситуацию этот шаг не улучшил.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре (фото: Getty Images)

Июль 2021

Перед открытием статуи принцессы Дианы Уильям и Гарри провели утро вместе, вспоминая маму. Это создало некую иллюзию примирения, однако проблемы в их отношениях никуда не исчезли.

Январь 2022 года

Гарри объявил о начале работы над мемуарами, и это вызвало еще большее напряжение в королевской семье.

Апрель 2022 года

Муж Меган Маркл предложил привлечь посредника для примирения с семьей, но его инициативу не поддержали. В интервью он также не захотел отвечать, скучает по родным или нет.

Май 2022 года

Ожидание выхода мемуаров Гарри обостряло ситуацию и в дальнейшем. Однако было известно, что братья начали общаться через FaceTime, и это давало надежду на то, что связь между ними в конце концов восстановится.

Сентябрь 2022 года

Смерть королевы Елизаветы II на некоторое время заставила братьев снова появиться вместе на публике, но стало ли это шагом к примирению - оставалось под вопросом.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

Декабрь 2022 года

Этот месяц стал одним из самых тяжелых для отношений Гарри и Уильяма. Братья не смогли связаться, когда Уильям и Кейт были в официальной поездке в Бостон, а Гарри и Меган выпустили трейлеры своих документальных сериалов для Netflix. Первый трейлер вышел во время этой поездки, и хотя сериал имел много моментов, посвященных помолвке Гарри и Меган, в нем был также момент, касающийся Уильяма и Чарльза.

Гарри сказал, что в семье иногда возникает соблазн делать выбор не по сердцу, а по обстоятельствам, и вспомнил маму, которая всегда слушала свое сердце.

Январь 2023 года

Мемуары принца Гарри, "Запасной", стали настоящей бомбой. Гарри обвинил своего брата Уильяма в нападении во время ссоры из-за Меган Маркл. Он описал момент, когда Уильям набросился на него и повалил на пол.

После публикации книги источники сообщили, что Уильям не намерен разговаривать с Гарри, и уже смирился с тем, что потерял брата - и, вероятно, на всю жизнь.

Февраль 2024 года

Принц Гарри заявил о готовности взять на себя некоторые официальные обязанности, чтобы помочь своему отцу на фоне его борьбы с раком. Однако источники сообщили, что Уильям не позволит Гарри вернуться к королевским делам.

Принц Гарри, принц Уильям и король Чарльз (фото: Getty Images)

В настоящее время

По сообщениям экспертов, возможность того, что король Чарльз станет неким посредником, чтобы способствовать перемирию между братьями, выглядит маловероятной.

"Конечно, Чарльз хочет, чтобы Гарри вернулся и был счастлив, а также чтобы Уильям и Гарри снова стали друзьями, но он понимает, что это вряд ли может произойти", - объясняла королевский биограф Ингрид Сьюард.