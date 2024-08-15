"Позволяют себе такие шутки": alyona alyona возмутилась из-за фальшивого доната

Рэперша alyona alyona недавно приезжала с благотворительным концертом в Венло, Нидерланды, и там случилась неприятная история. В частности, артистка поделилась, что кто-то из украинцев пришел на ее выступление и оставил фальшивый донат.

Что об этом известно и как прокомментировала инцидент исполнительница, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

alyona alyona рассказала о фальшивом донате

В посте в соцсетях звезда отметила, что вход на концерт был бесплатным для местных жителей. Пришли много людей, в числе которых было около 500 украинцев. Тогда, как объяснила Алена Савраненко (настоящее имя рэперши), кто-то дал ее бэк-вокалистке Веронике горсть с тысячами гривен и попросил передать в качестве доната на ВСУ.

Артистка рассказала об инциденте на концерте (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Сейчас у меня продолжается сбор на помощь 95 десантно-штурмовой бригаде ВСУ на 2 мобильных РЭБ для установки на тягачи. В тот день кто-то под сценой дал в руки моей бек-вокалистке Веронике горсть тысяч гривен и попросил передать, как донат на помощь ВСУ. Мы очень все обрадовались, потому что как раз у меня продолжается сбор и было очень приятно за человеческое неравнодушие", - выразилась знаменитость.

Однако, когда она решила рассказать об этом в соцсетях, кто-то из украинцев, присутствовавший на выступлении, отметил, что деньги не настоящие.

"Тогда я достала эту горсть гривен, развернула ее, и оказалось, что это действительно сувениры. Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за рубежом позволяют себе такие шутки, в то время когда совсем не смешно ребятам и девушкам на передовой", - прокомментировала инцидент артистка.

В завершение представительница Украины на "Евровидении 2024" призвала свою аудиторию поддержать ее сбор. Кроме того, она отметила, что те 7 тысяч гривен, которые оказались фальшивыми, доложит из собственного кармана.

"Это вообще не проблема. Но я верю в доброту и искренность наших украинских людей. Пожалуйста, не подведите", - написала известная украинка.

Реакция сети

Пользователи не стали скрывать свое негодование по поводу этой ситуации. Они искренне не поняли подобных шуток - и это тогда, когда в Украине продолжается полномасштабная война и наши военные нуждаются во всесторонней поддержке. Вот некоторые комментарии пользователей: