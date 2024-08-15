ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Позволяют себе такие шутки": alyona alyona возмутилась из-за фальшивого доната

Четверг 15 августа 2024 09:14
UA EN RU
"Позволяют себе такие шутки": alyona alyona возмутилась из-за фальшивого доната alyona alyona (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Любовь Блажко

Рэперша alyona alyona недавно приезжала с благотворительным концертом в Венло, Нидерланды, и там случилась неприятная история. В частности, артистка поделилась, что кто-то из украинцев пришел на ее выступление и оставил фальшивый донат.

Что об этом известно и как прокомментировала инцидент исполнительница, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

alyona alyona рассказала о фальшивом донате

В посте в соцсетях звезда отметила, что вход на концерт был бесплатным для местных жителей. Пришли много людей, в числе которых было около 500 украинцев. Тогда, как объяснила Алена Савраненко (настоящее имя рэперши), кто-то дал ее бэк-вокалистке Веронике горсть с тысячами гривен и попросил передать в качестве доната на ВСУ.

&quot;Позволяют себе такие шутки&quot;: alyona alyona возмутилась из-за фальшивого донатаАртистка рассказала об инциденте на концерте (Фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Сейчас у меня продолжается сбор на помощь 95 десантно-штурмовой бригаде ВСУ на 2 мобильных РЭБ для установки на тягачи. В тот день кто-то под сценой дал в руки моей бек-вокалистке Веронике горсть тысяч гривен и попросил передать, как донат на помощь ВСУ. Мы очень все обрадовались, потому что как раз у меня продолжается сбор и было очень приятно за человеческое неравнодушие", - выразилась знаменитость.

Однако, когда она решила рассказать об этом в соцсетях, кто-то из украинцев, присутствовавший на выступлении, отметил, что деньги не настоящие.

"Тогда я достала эту горсть гривен, развернула ее, и оказалось, что это действительно сувениры. Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за рубежом позволяют себе такие шутки, в то время когда совсем не смешно ребятам и девушкам на передовой", - прокомментировала инцидент артистка.

В завершение представительница Украины на "Евровидении 2024" призвала свою аудиторию поддержать ее сбор. Кроме того, она отметила, что те 7 тысяч гривен, которые оказались фальшивыми, доложит из собственного кармана.

"Это вообще не проблема. Но я верю в доброту и искренность наших украинских людей. Пожалуйста, не подведите", - написала известная украинка.

Реакция сети

Пользователи не стали скрывать свое негодование по поводу этой ситуации. Они искренне не поняли подобных шуток - и это тогда, когда в Украине продолжается полномасштабная война и наши военные нуждаются во всесторонней поддержке. Вот некоторые комментарии пользователей:

  • "Капец, шутки… в шоке из тех недолюдей!"
  • "Жесть, но бумеранг никто не отменял, и не забывайте, многие сепары и ждуны воспользовались возможностью уехать..."
  • "От кур*вы... нет слов. Люди, поддерживайте сборы, это не ребятам нужно, а нам всем"
  • "Бессовестные те, которые так сделали. Это так некрасиво..."
  • "Нет слов просто".

Недавно мы писали, что украинская актриса растрогала историей о дочери, которая продолжает писать сообщения погибшему отцу.

Кроме того, Педан показал яркие фото с протезированными военными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Alyona Alyona Звезды шоу-бизнеса Концерты
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области