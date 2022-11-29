Позвольте себе быть настоящей. Как преодолеть послеродовую депрессию

После рождения ребенка женщина очень часто сталкивается с новой и совсем другой жизнью, изменением гормонов, и может ощущать послеродовую тревогу. Послеродовая тревога - это расстройство настроения, которое характеризуется интенсивным беспокойством, связанным с ребенком.

Как преодолеть это состояние рассказали врачи на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.

Послеродовая тревога может проявляться разными способами: через ваши мысли, физическое тело и действия.

Каждая мама беспокоится, дышит ли ее ребенок, проверяет несколько раз в ночь или младенец не закрыл себе носик, не холодно ли ему и т.д.

Симптомы послеродовой депрессии

постоянная забота;

постоянные мысли о плохом, о том, что что-то может произойти с ребенком;

трудности со сном;

бессонница;

неспособность сидеть на месте, беспокойство,

физические симптомы, такие как: учащенное сердцебиение, головокружение, приливы и тошнота;

плаксивость;

отсутствие аппетита;

"потеря связи с объективной реальностью".

Как преодолеть это состояние

Старайтесь наблюдать за своим дыханием, дышите комфортно для себя.

Дышите и опирайтесь на реальность: осмотрите место в котором есть сейчас, поищите предметы, цвета.

Сбалансированное питание. Важно питание для получения энергии, так мамочки могут в хлопотах и ​​не испытывать аппетита, но важно наблюдать, когда и чем вы питались;

Полноценный сон.

С новорожденным попробуйте ложиться спать в «умное время», чтобы поспать хоть несколько часов до следующего сеанса кормления;

можно составить список "насущных потребностей новорожденного": питание, переодевание, укладывание спать, телесный контакт (ношение на руках, общение), успокоение.

Мои неотложные потребности: вовремя поесть, сходить в туалет, прилечь на 15-20 минут несколько раз в день, достаточно долго спать ночью, заботиться о здоровье и настроении.

Партнерские потребности: общение, эмоциональный контакт (его проявление) с партнером.

Общение с друзьями и т.д

Не сдерживайте свои чувства, проявляйте их.

Просите помощи у близких, делегируйте обязанности.

"Если вы испытываете длительное время безразличие, тревогу, апатию, лучше обратиться за консультацией к психотерапевту, психиатру. Позволяйте себе быть настоящей, а не идеальной мамочкой!" - отмечают врачи.