Позвольте себе быть настоящей. Как преодолеть послеродовую депрессию

После рождения ребенка женщина очень часто сталкивается с новой и совсем другой жизнью, изменением гормонов, и может ощущать послеродовую тревогу. Послеродовая тревога - это расстройство настроения, которое характеризуется интенсивным беспокойством, связанным с ребенком.
Как преодолеть это состояние рассказали врачи на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.
Послеродовая тревога может проявляться разными способами: через ваши мысли, физическое тело и действия.
Каждая мама беспокоится, дышит ли ее ребенок, проверяет несколько раз в ночь или младенец не закрыл себе носик, не холодно ли ему и т.д.
Симптомы послеродовой депрессии
постоянная забота;
постоянные мысли о плохом, о том, что что-то может произойти с ребенком;
трудности со сном;
бессонница;
неспособность сидеть на месте, беспокойство,
физические симптомы, такие как: учащенное сердцебиение, головокружение, приливы и тошнота;
плаксивость;
отсутствие аппетита;
"потеря связи с объективной реальностью".
Как преодолеть это состояние
Старайтесь наблюдать за своим дыханием, дышите комфортно для себя.
Дышите и опирайтесь на реальность: осмотрите место в котором есть сейчас, поищите предметы, цвета.
Сбалансированное питание. Важно питание для получения энергии, так мамочки могут в хлопотах и не испытывать аппетита, но важно наблюдать, когда и чем вы питались;
Полноценный сон.
С новорожденным попробуйте ложиться спать в «умное время», чтобы поспать хоть несколько часов до следующего сеанса кормления;
можно составить список "насущных потребностей новорожденного": питание, переодевание, укладывание спать, телесный контакт (ношение на руках, общение), успокоение.
Мои неотложные потребности: вовремя поесть, сходить в туалет, прилечь на 15-20 минут несколько раз в день, достаточно долго спать ночью, заботиться о здоровье и настроении.
Партнерские потребности: общение, эмоциональный контакт (его проявление) с партнером.
Общение с друзьями и т.д
Не сдерживайте свои чувства, проявляйте их.
Просите помощи у близких, делегируйте обязанности.
"Если вы испытываете длительное время безразличие, тревогу, апатию, лучше обратиться за консультацией к психотерапевту, психиатру. Позволяйте себе быть настоящей, а не идеальной мамочкой!" - отмечают врачи.