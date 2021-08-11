Дощі не покидають Україну: синоптики розповіли про погоду

Погода в Україні 11 серпня 2021 року неоднозначною. У половині областей українці зіткнуться з дощами і грозами. Дощі пройдуть на заході, сході і частково на півдні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

У західних областях сьогодні буде дощ. У Львівській, Івано-Франківській і Рівненській областях +24+26. У Чернівецькій, Хмельницькій та Волинській областях +26+28. У Тернопільській області +25+27. У Закарпатській області +27+29.

На півночі дощ буде лише в Сумській області (+27+29). У Чернігівській області без опадів і +26+28.

У центральних регіонах дощ з грозою очікується в Дніпропетровській області (+27+29). У Черкаській і Полтавській областях +26+28. У Кіровоградській області +24+26.

На сході дощі. У Донецькій області +30+32, в Луганській - +31+33, в Харківській - +29+31.

На півдні дощі пройдуть в Запорізькій і Херсонській областях. При цьому там буде +29+31 і +28+30 градусів відповідно.

У Криму також дощ з грозою. Температура повітря становитиме +27+29 градусів.

У Києві без опадів. Повітря прогріється до +27+29. Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 11 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)