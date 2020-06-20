Дощі і грози: синоптики розповіли, в яких областях буде негода

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе дощі і грози

Погода в Україні в неділю, 21 червня, очікується дощова у більшості областей країни. Синоптики прогнозують періодичні короткочасні дощі.

При цьому менше шансів у дощів буде на Сході України, але ввечері у Харківській області та в Приазов'ї можуть пройти невеликі опади. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її прогнозом, температура повітря в Україні залишається без особливих змін: вдень у неділю +26... +30 градусів, на Заході країни - +24... +27 градусів, у східних областях і в Дніпропетровській області - до +33 градусів.

У Києві завтра очікуються періодичні дощі з грозами, вдень до +30 градусів.

Діденко також нагадала українцям, що завтра, 21 червня, починається астрономічне літо, коротка ніч і найдовший день. Крім того, завтра буде сонячне затемнення.

В Україні можна буде насолоджуватися "Вогненним кільцем" з 8:15 до 09:30 за київським часом. Найкраще тіньове затемнення буде видно на півдні України.

В момент, коли Місяць, що знаходиться в самій далекій точці планети, частково сховає Сонце, "вогонь" вийде за його краї. При цьому на піку затемнення Місяць заблокує 99,4% небесного світила.

Нагадаємо, під Вінницею зливою "змило" село.

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Автор: Роман Мирончук