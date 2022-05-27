Дощі з грозами і сильний вітер: де в Україні пройдуть опади

Опади у вигляді дощів, місцями грози, пройдуть у північних та західних областях. На решті території нашої країни буде сухо, хмарно з проясненнями.

Погода в центрі України 27 травня

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях без опадів, очікується мінлива хмарність. Температура повітря в нічний час складе +9... +12 градусів, вдень від +20 до +23 градусів.

У Черкаській та Полтавській областях хмарно з проясненнями, істотних опадів не буде. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8... +12 градусів, вдень +18... +22 градусів.

Погода в західних областях 27 травня

У Львівській області пройде дощ. Температура повітря вночі становитиме +9... +12 градусів, вдень від +20 до +23 градусів.

У Волинській та Рівненській областях теж опади, буде прохолодніше. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень +18... +21 градусів.

У Тернопільській та Хмельницькій областях без істотних опадів. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, вдень +20... +23 градусів.

В Івано-Франківській області очікується мінлива хмарність, істотних опадів не буде. Температура повітря вночі +10... +13 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Чернівецькій та Закарпатській областях без опадів, буде тепліше. Температура повітря в нічний час +10... +13 градусів, вдень +23... +27 градусів.

Погода на півночі України 27 травня

У Київській та Житомирській областях буде хмарно, пройдуть опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +13 градусів, вдень +19... +22 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, пройдуть дощі. Температура повітря вночі очікується +8... +12 градусів, вдень +17... +20 градусів.

Погода у східних областях 27 травня

У Харківській області мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вночі становитиме +8... +11 градусів, вдень очікується +19... +22 градусів.

У Луганській і Донецькій областях теж без опадів, буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться вночі між +9 та +12 градусами, вдень від +20 до +23 градусів.

Погода на півдні України 27 травня

В Одеській та Запорізькій областях буде хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря вночі +10... +15 градусів, вдень +21... +24 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях теж без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +14 градусів, вдень +22... +25 градусів.

В Автономній Республіці Крим без дощів, буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, в денний час +20... +23 градусів.