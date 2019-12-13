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Дощ і мокрий сніг: в яких регіонах очікується негода в Україні

STYLERЖиття    13.12.2019 - 20:32
Дощ і мокрий сніг: в яких регіонах очікується негода в Україні
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні завтра, 14 грудня, буде дощовою

Погода в Україні в суботу, 14 грудня, буде несприятливою для більшості областей України. Очікується, що майже у всіх регіонах пройде дощ і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде плюсовою. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західній частині України очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря становитиме 6... 8 градусів тепла. У Тернопільській, Рівненській та Луцькій областях буде +5... +7.

На сході України буде спостерігатися схожа ситуація. Жителів Донецької, Луганської і Харківської областей чекає дощ і мокрий сніг. Температура повітря в Харківській і Луганській областях становитиме +4... +6, у Донецькій - +5... +7.

Дощ і мокрий сніг: в яких регіонах очікується негода в УкраїніДощ і мокрий сніг: в яких регіонах очікується негода в Україні

Прогноз погоди на 14 грудня (карта: meteo.gov.ua)

В північній частині також дощі з мокрим снігом. У Чернігівській і Сумській областях очікується +3... +5 градусів.

У центрі України також негода у вигляді дощу та мокрого снігу. У Черкаській області +5...+7, у Дніпропетровській і Кіровоградській - +6... +8.

На півдні України буде найтепліше, але жителям цього регіону також не вдасться уникнути негоди у вигляді дощу. У Херсонській і Миколаївській областях буде +9... +11, в Одеській області найтепліше - +10... +12 градусів.

У анексованому Росією Криму також очікується дощ. У Сімферополі повітря прогріється до +12 градусів.

За даними синоптиків, 14 грудня опадів не буде лише у Житомирській та Вінницькій областях. При цьому температура повітря там становитиме +4... +6 і +5... +7 градусів відповідно.

У Києві очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря буде на рівні 2... 4 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

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