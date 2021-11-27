Дощ з мокрим снігом накриє Україну: де буде сама мерзенна погода

Вихідні в Україні будуть відносно теплими. Однак очікується сильний штормовий вітер і дощі.

Як зазначає Наталка Діденко, атмосферні фронти принесуть дощі в більшість областей України.

Мокро буде вночі і вранці, а до обіду опади припиняться скрізь, крім сходу і південного сходу країни. Вдень може зачепити також Черкаську область.

"Вітер очікується південних напрямків, помірний, місцями поривчастий. Температура повітря порадує. У більшості областей очікується тепла погода, протягом дня + 5 +11 градусів, у південній частині +10 + 15 градусів", - розповіла синоптик.

У Києві в суботу пройде дощ, Вдень опади вщухнуть. Температура повітря складе + 10 градусів.

У неділю дощі очікуються в західних областях. У Карпатах - з мокрим снігом. Також будуть опади в південній частині, в Луганській і Донецькій областях. На решті території сухо.

У Києві в неділю буде сухо, близько + 7 градусів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, сильні дощі в суботу пройдуть на півночі, сході та в центральних областях. В інших помірні та короткочасні.

Морози вночі очікуються тільки на сході, до -3 градусів. В інших регіонах від + 2 до +5 градусів. Вдень прогріється до + 5 +10 градусів, на півдні очікується до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 27 листопада

У неділю на заході опуститься температура повітря в нічні години до -1 градуса. У центрі та на півночі від 0 до +2 градусів, в інших регіонах від +2 до +6 градусів.

Вдень тепло буде тільки на півдні, від +10 до +14 градусів. В інших областях від + 6 до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 28 листопада

У понеділок Україну накриє дощами з мокрим снігом. Снігові зливи охоплять всі західні області країни. Сильні дощі також пройдуть у центральних областях, на півночі, сході та півдні.

Температура повітря на заході почне падати, вночі до -1 градуса, вдень +2 +4 градуси.

В інших областях очікується вночі від + 4 до +7 градусів, вдень від +7 до +12 градусів, на півдні до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 29 листопада

Сильне похолодання і денні морози, а також сніг синоптики пообіцяли 1 грудня.