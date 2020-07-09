Отруйні гриби маскуються під їстівні: що важливо знати

В Україні близько 500 видів грибів є їстівними, але й отруйних та неїстівних також чимало. Випадки отруєнь після вилазок в ліс на "тихе полювання" обчислюються щорічно тисячами, а іноді для грибників-любителів інциденти можуть закінчитися загибеллю.

Важливо знати основні правила, як відрізнити їстівні гриби від отруйних "двійників" та як надати першу медичну допомогу до приїзду "швидкої". В умовах, коли після дощів в Україні очікується "грибний бум", охочим відправитися з козубом за лисичками та опеньками буде корисна інфографіка-шпаргалка, складена журналістами "Укрінформ".

Річ у тому, що отруйні гриби можуть вміло маскуватися під їстівні, і помилка в таких випадках може призвести до тяжких отруєнь і навіть летального результату.

Які у їстівних грибів є небезпечні двійники"

Білий гриб можна сплутати з небезпечними жовчним і сатанинським грибами.

Їстівні опеньки мають зовні схожі неїстівні "двійники" сіро-жовтий і червоноцегляний гриби.

Маслюк іноді можна переплутати з умовно неїстівним перцевим грибом.

Їстівна синьо-зелена сироїжка має смертельно отруйного "двійника" бліду поганку, а ще - неїстівну печерицю строкату.

Під їстівну лісову печерицю можуть замаскуватися смертельно отруйні мухомор смердючий і мухомор весняний.

Лисичка має неїстівних "двійників" клітоцибе (говорушку) помаранчеву і павутинник помаранчево-червоний.

Гриб-парасолька іноді можна сплутати з неїстівними хлорофілумом свинцевошлаковим та хлорофілумом темно-бурим, а ще - зі смертельно отруйним мухомором смердючим.

Які симптоми отруєння

нудота

блювання

головний біль

галюцинації

болі в животі

Що робити при отруєнні грибами

в першу чергу викличте "швидку"

до приїзду медиків промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип'яченої води, натиснувши пальцем на корінь язика викличте нудоту, прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок)

не слід викидати приготовлені гриби, оскільки їх аналіз допоможе лікарям встановити, чим викликане отруєння.

Як відрізнити отруйні гриби від їстівних (Фото: ukrinform.ua)

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