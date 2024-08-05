Дает сытость надолго. Диетолог поделилась рецептом омолаживающего блюда

Рецепт омолаживающего песто

Диетолог советует приготовить соус песто, состоящий из нескольких ингредиентов:

шпинат

петрушка

базилик

чеснок

сыр пармезан

орехи

семена подсолнечника

оливковое масло

лимон

соль по вкусу

Как сделать соус

Сначала измельчите орехи, это можно сделать в ступке, добавьте семена подсолнечника и растолчите. Затем выжмите лимон в ореховую смесь. Порежьте базилик, включая стебли, так же сделайте и с петрушкой и шпинатом. Добавьте зелень в ступку и хорошо растолчите.

Затем добавьте тертый пармезан, сок лимона и оливковое масло и снова перемешайте в ступке. Теперь соус можно добавлять в блюда или просто мазать на хлеб!