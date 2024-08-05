Дает сытость надолго. Диетолог поделилась рецептом омолаживающего блюда
Сбалансированное питание - это основа вашего здоровья. А еще хорошие новости в том, что использование определенных продуктов в пищу может приостановить процессы старения.
Какое блюдо можно приготовить для молодости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео диетолога Оксаны Скиталинской на YouTube.
Рецепт омолаживающего песто
Диетолог советует приготовить соус песто, состоящий из нескольких ингредиентов:
- шпинат
- петрушка
- базилик
- чеснок
- сыр пармезан
- орехи
- семена подсолнечника
- оливковое масло
- лимон
- соль по вкусу
Как сделать соус
Сначала измельчите орехи, это можно сделать в ступке, добавьте семена подсолнечника и растолчите. Затем выжмите лимон в ореховую смесь. Порежьте базилик, включая стебли, так же сделайте и с петрушкой и шпинатом. Добавьте зелень в ступку и хорошо растолчите.
Затем добавьте тертый пармезан, сок лимона и оливковое масло и снова перемешайте в ступке. Теперь соус можно добавлять в блюда или просто мазать на хлеб!
Напомним, что ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день.
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