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Дает сытость надолго. Диетолог поделилась рецептом омолаживающего блюда

Понедельник 05 августа 2024 09:50
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Дает сытость надолго. Диетолог поделилась рецептом омолаживающего блюда Диетолог дала рецепт омолаживающего блюда (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Сбалансированное питание - это основа вашего здоровья. А еще хорошие новости в том, что использование определенных продуктов в пищу может приостановить процессы старения.

Какое блюдо можно приготовить для молодости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео диетолога Оксаны Скиталинской на YouTube.

Рецепт омолаживающего песто

Диетолог советует приготовить соус песто, состоящий из нескольких ингредиентов:

  • шпинат
  • петрушка
  • базилик
  • чеснок
  • сыр пармезан
  • орехи
  • семена подсолнечника
  • оливковое масло
  • лимон
  • соль по вкусу

Как сделать соус

Сначала измельчите орехи, это можно сделать в ступке, добавьте семена подсолнечника и растолчите. Затем выжмите лимон в ореховую смесь. Порежьте базилик, включая стебли, так же сделайте и с петрушкой и шпинатом. Добавьте зелень в ступку и хорошо растолчите.

Затем добавьте тертый пармезан, сок лимона и оливковое масло и снова перемешайте в ступке. Теперь соус можно добавлять в блюда или просто мазать на хлеб!

Напомним, что ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день.

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