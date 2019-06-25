Довіру вичерпано: Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сассекських

Єлизавета II вирішила самостійно контролювати життя Меган Маркл і принца Гаррі, оскільки часом герцоги Сассекські бувають вкрай непередбачувані, чого королева Великобританії хоче уникнути. Про це повідомляє Express.

Принц Гаррі та його дружина Маркл часом намагаються показати всім свою незалежність: вони порушують традиції королівської сім'ї або потрапляють в гучні скандали. Її Величність хоче подбати про це.

Наголошується, що відділення Меган Маркл і принца Гаррі від Кенсінгтонського палацу - ідея королеви. Адже таким чином вони оселилися в особняку неподалік і вона має можливість контролювати їх дії.

Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Метою подібного "стеження" є забезпечення грамотної роботи. "Те, що роблять Меган і Гаррі, буде координуватися діями всіх членів сім'ї. Саме тому не буде незалежного королівства "Фрогмор", - зазначив інсайдер.

Нагадаємо, що Маркл знову засмутила Єлизавету II. Герцогиня, яка після народження Арчі повинна була стати більш поступливою, не виправдала очікування експертів і вкотре здивувала своєю поведінкою.

Раніше ми писали, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві і припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.

Ми повідомляли, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.