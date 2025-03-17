Пришлось есть даже черепах: мужчина 95 дней болтался в Тихом океане и чудом выжил

61-летний Максимо Напа Кастро отправился из города Маркона на южном побережье Перу на рыбалку 7 декабря 2024 года. Он планировал быть в путешествии до двух недель и взял с собой запас еды. Но через 10 дней его лодка сбилась с курса из-за сильного шторма и Максимо оказался посреди Тихого океана.

Семья мужчины начала поиски, но морские патрули так и не смогли найти хоть какие-то следы его лодки. Мать Максимо, Елена Кастро призналась СМИ, что хотя их семья является оптимистами, они начали терять надежду.

"Я сказала Господу, жив он или мертв, просто верни его ко мне, даже если это для того, чтобы увидеть его в последний раз. Мои дочери никогда не теряли веру. Они мне говорили: мама, он вернется, вернется", - сказала женщина.

Почти три месяца вся семья Максимо молилась, чтобы он вернулся домой живым. Больше всего переживала его дочь, Инес Напа Торрес. Она писала в соцсетях, что не теряет надежду, что отец будет найден.

"Каждый день - это страдание для всей семьи, и я понимаю боль моей бабушки, потому что как мать я понимаю ее. Мы никогда не думали, что переживем эту ситуацию, я бы никому этого не пожелала, мы не теряем надежды, папа, найти тебя", - написала Инес в начале марта.

16 марта Максимо заметил эквадорское рыболовное судно - почти в тысяче километров от побережья. Он начал подавать сигналы, чтобы его заметили и моряки пришли на помощь.

Мужчина был сильно обезвожен и в критическом состоянии. Когда его спасли, он признался что не ел последние 15 дней.

Чтобы выжить посреди океана Максимо пришлось есть плотву, птиц и как он признался, еще и черепах. Он собирал дождевую воду, чтобы иметь, что пить.

"Я не хотел умирать. Я ел плотву, птиц, последнее, что я ел, это черепах. У меня внучка, которой несколько месяцев. И мама. Я думал о них, чтобы не сойти с ума. Я благодарен Богу, что он дал мне второй шанс", - рассказал мужчина.

После спасения Максимо доставили в больницу в Пайти, где провели обследование. Врачи говорят, что он был шокирован, истощен, но в удовлетворительном физическом состоянии - сам мог ходить, умываться.

Сейчас он проходит реабилитацию в родном городе и бесконечно счастлив, что удалось вернуться к семье.

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